Miguel Figueira, antes de la Copa del Rey juvenil: "Les pediremos a los chavales que ganen, pero lo más importante es que desarrollen nuestra forma de trabajar"

El Deportivo puede sumar esta semana otro trofeo a la vitrina de éxitos de su cantera. El Juvenil A encara este jueves (18.30 horas) la semifinal de la Copa del Rey juvenil en el Anxo Carro de Lugo y Miguel Figueira lo afronta con "con toda la ilusión del mundo". "Desde el día del Tenerife, los chavales piensa en este partido contra el Barça. Tuvimos partidos de liga en los que fuimos más irregulares, pero la situación mental del equipo estaba en este partido" explicó el técnico del filial blanquiazul.

Para Figueira ya es "un sueño seguir cada año defendiendo el escudo del Dépor como entrenador". No obstante, se debate entre la exigencia del resultado y la manera de conseguirlo. "Les pediremos que ganen la eliminatoria y se metan en la final, pero lo importante es que sean capaces de desarrollar nuestra forma de trabajar", advierte a sus pupilos.

El Juvenil A podrá contar con Mauro Valeiro, uno de sus pilares, por estar concentrado con la selección española sub 17. "Es uno de los mejores de la categoría. Gracias a su ayuda y a la de sus compañeros nos metimos en esta fase final y ha tenido un premio en esa convocatoria", se limitó a valorar Figueira, que no opinó sobre la coincidencia de la Copa del Rey con la citación de la Real Federación Española de Fútbol para el combinado nacional.

El rival

El duelo contra el Barcelona será un reto muy diferente a los duelos que acostumbra a encarar en su grupo de la División de Honor. "Por desgracia, la liga este año no tiene el nivel para llevarnos a ese extremo a nosotros, al Celta o al Sporting", reconoció.

Miguel Figueira prevé enfrentarse a un Barça que, pese a llegar también mermado por la convocatoria de la selección sub 17, tratará de llevar el peso del partido. "Tenemos diferentes planes de partido para lo que nos puedan plantear. Nos pueden dominar con balón, someteremos en nuestro campo", apunta. No obstante, confía en que sus jugadores sean capaces de "hacer el partido lo más incómodo posible" y demuestren su capacidad con balón para hacerles daño.

Noticias relacionadas

Más allá del césped, esta es una oportunidad, cree Figueira, de tirar de orgullo en Lugo y saber gestionar la presión. "Los chavales deben utilizarlo para bien porque tendrán sus familias y amigos, se sentirán como en Abegondo. Que no sientan la responsabilidad negativa de poder fallar. Pase lo que pase, estos chavales se merecen mi reconocimiento. Yo solo espero y deseo que puedan dar la talla y celebremos el pase a la final del domingo", concluyó.