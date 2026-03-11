La reconstrucción del Dépor sin Mella y con Yeremay en duda: "Al equipo le falta profundidad y progresión"

El Deportivo puede enfrentarse este sábado (21.00 horas) a un escenario muy poco habitual en su historia reciente: afrontar un encuentro sin David Mella ni Yeremay. El extremo de Espasande sufrió un golpe contra Diaby en el duelo del pasado domingo contra el Granada y, aunque las pruebas revelaron que no sufre una lesión grave, no estará disponible para Antonio Hidalgo en la visita al Ceuta en el próximo encuentro de liga. El canario, por su parte, hizo este miércoles trabajo de campo con el resto de sus compañeros, pero queda ver su evolución y evaluar qué punto está al cien por cien para volver al once titular o, por lo menos, formar parte de la expedición que viaje a la ciudad autónoma.

Ante este horizonte, sin dos pilares en ambos costados, el técnico de Canovelles afronta un horizonte nuevo que pasa por buscar reemplazos o cambiar el sistema tanto para suplir a dos de sus puntales como para remediar los problemas que sufre desde hace semanas y que se acentuaron en el último encuentro en Riazor.

"Yo creo que la solución va a pasar por alguna de las que ya estuvo utilizando Hidalgo durante la temporada", apunta Tito Ramallo. El extécnico del Fabril ve dos caminos muy marcados a la hora de rearmar al Dépor y en función de la disponibilidad de Yeremay: conservar el sistema y la distribución de espacios teniendo a dos laterales y dos extremos o cambiar la formación para contar con dos carrileros y tres futbolistas en el eje de la defensa.

Conservar el sistema

"Tengo dudas de que Yeremay vuelva este fin de semana al cien por cien. En un porcentaje menor, es posible, pero hay que valorar el nivel de exposición y el grado de recuperación en el que está", enfatiza Ramallo. Aunque ve alternativas para presentarse en el Alfonso Murumbe, reconoce que los extremos herculinos son perfiles únicos. "El Dépor ahora mismo no tiene dos jugadores que exploten esa posición de extremo. Si quieres velocidad y explosividad, la única opción es adelantar a los laterales ofensivos", detalla. Sin embargo, descarta ver a Quagliata, Altimira o Ximo Navarro como extremos porque Hidalgo no ha utilizado ese recurso en ningún momento.

En una línea similar se muestra José Ángel Salgado, Peli, que ve en las bajas un motivo más para buscar en Ceuta nuevas soluciones. "Se juntan las lesiones con la necesidad de probar cosas nuevas porque lo que se ve, no está funcionando", apunta. Alterar lo individual para ayudar a engranar al colectivo es la tarea que le falta a este Dépor con o sin Yeremay en Ceuta para encontrar la solución a los problemas evidenciados en las últimas semanas.

Luismi Cruz ha alternado titularidades con David Mella en un costado derecho que no ha tenido dueño fijo durante la temporada. El gaditano, suplente en los últimos compromisos, es la opción más lógica para ocupar el hueco que deja el de Espasande en el once inicial, a pesar de tener características muy diferentes. "Es un jugador que prefiere estar y, a partir de ahí, empezar a participar en el juego", analiza Tito Ramallo. Si Luismi se queda con un costado, la opción para Tito es utilizar a Stoichkov en la izquierda u orientar en esa demarcación a Mario Soriano o a Charlie Patiño. Los dos actuarían más como centrocampistas para dejarle la banda a Quagliata. Para Peli, el andaluz no es un futbolista que de mucha profundidad, pero sí un perfil idóneo para buscar acciones "que parten de la banda para acabar dentro" o para asociarse en la progresión de la pelota.

Tres centrales

Si a Hidalgo no le convence lo visto ante el Granada con una alineación similar en el tramo final del encuentro, la oportunidad puede pasar por rescatar el esquema de tres centrales. "Veo viable una estructura de 1-5-3-2, en función del jugador que pueda acompañar al punta", enfatiza José Ángel Salgado. Ve en esta formación una manera de aprovechar las virtudes de Altimira y Quagliata en los costados y, al mismo tiempo, reforzar la estructura interior de Soriano y Riki e, incluso, incluir en ella a Villares o recuperar a Gragera para la causa. "Después, puedes elegir el punta. Si cargas el área, tienes a Bil o a Mulattieri, no tanto a Eddahchouri. Si quieres otro jugador que haga la función de segunda punta, incluso tienes la opción de Luismi", añade.

Tito Ramallo también le ve recorrido a este cambio en la propuesta de juego. "La lectura es más sencilla a la hora de escoger quién va a jugar por fuera", avanza. Sin embargo, el extécnico del Fabril cree que la propuesta de Hidalgo pasará por una alineación continuista en la formación con Luismi como recambio natural de Mella.

Un Dépor vertical y profundo

Más allá de las dificultades de tener a un extremo fuera y al otro en vías de recuperación, el Deportivo evidenció el pasado domingo unos problemas que no ha logrado solventar en los últimos encuentros. "Más que verticalidad, al equipo le falta profundidad y progresión, que son conceptos diferentes. El equipo es vertical cuando juega en largo Altimira sobre Eddahchouri. Cuando necesitas ser profundo, hay que meter el balón dentro con el número de jugadores adecuado en ataque para poder llegar con capacidad y con calidad", analiza Tito Ramallo. El técnico incide en que es un inconveniente que se acentúa en Riazor. "Fuera de casa se vuelve un equipo supervertical, muy rápido, y sorprende a la contra", matiza.

El cambio necesario en Ceuta, que también puede ir motivado por la propuesta del equipo caballa en su feudo, debe conllevar cambios para generar más amplitud y profundidad, según Peli. "Muchas veces hay jugadores parados por dentro y la velocidad de circulación y la movilidad se reducen. Tienes que buscar esa profundidad para encontrar soluciones distintas", explica.