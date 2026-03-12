Fede Valverde iguala con el Real Madrid un récord de Pandiani con el Deportivo: es historia de Uruguay

El Real Madrid goleó al Manchester City con una actuación estelar de Fede Valverde, que anotó un hat trick en una primera parte de ensueño para el conjunto blanco. El pajarito selló su nombre en la historia europea de los futbolistas uruguayos, aunque antes que él, hubo otro, que precisamente vistió la camiseta del Deportivo: Walter El rifle Pandiani. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, otro exblanquiazul, se lleva una renta muy importante al partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en Manchester.

Ni Luis Suárez ni Edinson Cavani, Fede Valverde selló su nombre en la historia de la Champions al anotar tres goles en un mismo partido. Hasta el momento, una marca que se le resistía a los jugadores uruguayos. Precisamente, el pistolero Suárez anotó 27 dianas en la máxima competición nacional, pero nunca había logrado un hat trick, algo que sí pudo hacer el exblanquiazul ante el Manchester City.

"Las decisiones del entrenador me brindaron la oportunidad de ser clave en el partido" Pandiani, tras hacer historia para Uruguay

Pero Valverde no es el primer futbolista uruguayo en marcar tres goles en un mismo partido. Es el segundo, porque muchos años antes, esta hazaña la logró Walter Pandiani con el Deportivo, en la victoria por 4-3 del conjunto blanquiazul al PSG. Otra época.

Pandiani celebra uno de sus goles aquella noche / UEFA

Así fue la remontada del Deportivo ante el PSG en la que Pandiani hizo historia

Corría el 7 de marzo de 2001, en la jornada 11 de la segunda fase de grupos. Por aquel entonces se disputaban dos, en un formato que se estrenó en la 99/00 y duró hasta la 03/04, que se suprimió esta segunda fase para retomar los octavos).

El Deportivo recibía al París Saint Germain en Riazor, pero en el minuto 55, Laurent Leroy anotó el 0-3 a favor del conjunto parisino. Era su segundo gol, tas el inaugural de Okocha, y ponía las cosas muy difíciles al equipo dirigido por Irureta. No obstante, el Dépor siempre cree hasta el final.

Pandiani y Tristán / La Opinión

Walter Pandiani fue el héroe de una noche que le colocó entre los grandes goleadores uruguayos. Fue el primero en anotar un hat trick en Champions y, hasta anoche, el único en lograrlo. El primero llegó en el 57, tras ingresar desde el banquillo. Tres minutos más tarde, Tristán hacía creer a Riazor.

Hubo que esperar a los últimos compases para obrar el milagro. Pandiani, en el minuto 76 y en el 84, empató y decidió el duelo en un histórico 4-3 que Riazor jamás olvidará.