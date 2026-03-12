Los goles perdidos del Deportivo desde el bajón de diciembre

El Deportivo afronta una crisis de identidad en el tramo decisivo de la temporada. El conjunto blanquiazul, cuarto clasificado, está a tres puntos del ascenso directo, pero las sensaciones preocupan a Riazor y los datos respaldan el bajón que lleva sufriendo el equipo desde el mes de diciembre. Aunque a nivel de puntuación ha logrado sostenerse en la carrera, el equipo de Antonio Hidalgo ha perdido por el camino gran parte de su productividad ofensiva, pasando de una medida de 1.9 goles por encuentro en las primeras 16 jornadas, a 1.0 desde la derrota ante el Castellón en la ida. Todavía es el cuarto conjunto que más anota, empatado con el Málaga.

La visita al Murube de este fin de semana se antoja fundamental. Lo van a ser las 13 jornadas que quedan por delante para el cierre del campeonato, de las cuales siete serán en Riazor, por donde pasarán gran parte de las opciones de ascenso directo del Deportivo. Hidalgo, además, tendrá que cubrir la ausencia de Yeremay y David Mella, dos de sus grandes talentos ofensivos. Un quebradero de cabeza que podría propiciar incluso un cambio de sistema para encontrar la fórmula de la victoria.

El Deportivo, no obstante, ha logrado mantener un buen ritmo de puntuación a lo largo de la temporada. Esa capacidad de sacar victorias sin jugar bien le ha permitido tener margen y oxígeno para tropezar alguna vez. El cuadro coruñés fue llenando su saca en la primera parte del campeonato, y en este 2026 ha podido sostener el pulso a los equipos en mayor forma. En el presente año el Dépor ha cosechado cinco victorias, dos empates y tres derrotas.

La caída de la productividad ofensiva del Deportivo

Antonio Hidalgo, sin embargo, sabe que los datos ofensivos del Deportivo no están siendo igual de buenos que en la primera parte del campeonato. El conjunto blanquiazul tuvo, hasta diciembre, un bagaje goleador muy alto, y en las iniciales 16 jornadas logró 31 goles, con una media de 1.9 tantos por partido. Fueron los mejores meses del proyecto, también los que mayor efectividad tuvieron, pues hubo encuentros de gran acierto en área rival.

En diciembre, sin embargo, el Dépor entró en un bucle del que todavía intenta salir. Las derrotas ante Castellón, Real Sociedad B y Andorra hicieron daño, y desde aquel momento el equipo ha visto un importante descenso de sus números ofensivos. Han pasado 13 partidos desde el triunfo ante el Albacete, el último gran momento de forma del equipo de Antonio Hidalgo, que contó todo su mes de noviembre como triunfos. En este tiempo la productividad ha caído en picado, y el Dépor ha pasado a promediar tan solo un gol por partido. En total, 13 goles.

Aunque el conjunto blanquiazul es un equipo que prácticamente siempre marca en sus partidos, en estos últimos 13 partidos se ha marchado a casa sin ver portería en cinco de ellos, más el doble que en los primeros 16 encuentros, en los que solo se quedó sin anotar ante el Burgos (0-0 en la jornada 2) y contra el Málaga (3-0 en la fecha 9).

Antonio Hidalgo ha hablado en repetidas ocasiones del problema de efectividad goleadora, de la necesidad de cargar más y mejor el área cuando el equipo ataca. La exigencia en la Liga no para de crecer y el Dépor necesita nuevas ideas. Más si cabe cuando no podrá contar ante el Ceuta con su mejor jugador y máximo anotador (lleva 10 dianas Yeremay y otras siete asistencias). De hecho, de los 13 tantos repasados, el canario anotó cuatro en su libreta, por otro de Mella, quien tampoco podrá participar. En este tiempo, Villares (2), Mulattieri, Eddahchouri, Stoichkov, Bil Nsongo y Mario Soriano han sumado cifras para seguir puntuando y logrando victorias.

La evolución defensiva

La dinámica del Deportivo a lo largo de la temporada también le ha hecho perder fiabilidad defensiva. Desde las primeras semanas, Antonio Hidalgo mostró su preocupación por el equilibrio. Algo que encontró entre agosto y noviembre, cuando el equipo, en las primeras 16 jornadas, encajó solo 14 goles (a 0.875 por partido) y dejó la portería a cero de Germán Parreño en seis ocasiones.

Desde entonces la deriva ha sido a la inversa de la producción ofensiva. En los siguientes 13 encuentros, el Dépor ha encajado un total de 19 tantos, con una medida por partido de 1.46. En este tiempo, entre Parreño y Ferllo, han logrado dos porterías a cero, ambas con el meta riojano bajo palos, que ha disputado de titular los últimos diez encuentros, encajando en total 12 goles. Cuatro equipos en Segunda mejoran estos registros defensivos: Las Palmas (22 encajados), Burgos (26), Eibar (30) y Leganés (31).