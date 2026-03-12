Loureiro: "Hay mucha ilusión, exigencia, y momentos que es complicado responde a esa expectativa"

"Pensando ya en el Ceuta", Miguel Loureiro espera aprovechar el partido de este fin de semana en el Murube para mejorar las sensaciones de las últimas jornadas y volver a la senda del triunfo tras la derrota frente al Granada. El lateral derecho aguarda que, a través de la propia competición, puedan volver a encontrarse "bien y con confianza".

"Un mal partido no tiene que empañar todo lo que estamos haciendo. Creo que estamos en una situación muy buena y que debemos mirar para delante con optimismo. La situación, de cara a este tramo final, a nivel de clasificación, es muy buena y tenemos una oportunidad y un reto muy bonito para poder disfrutarlo y vivirlo con ilusión", valora sobre el encuentro ante el Granada y el futuro inmediato del Dépor.

"Tenemos que mejorar, sobre todo, en casa a nivel de resultados, de aquí a final de temporada va a ser importante", expresó Loureiro en ya un debate habitual en las últimas dos temporadas sobre el rendimiento del Dépor en Riazor, que de momento sigue siendo inferior a fuera de casa.

Loureiro entiende el malestar de la afición del Deportivo

Loureiro entiende el malestar de la afición blanquiazul, que silbó a su equipo en el último encuentro. "Hay mucha ilusión alrededor del equipo. Todos somos conscientes del proyecto en el que estamos", expresó. A lo que añade que todo el vestuario trabaja para intentar llega al objetivo: "Todos estamos muy ilusionados con este proyecto, pero cuando hay mucha ilusión, eso se traduce en mucha exigencia y expectativas muy altas. Hay momentos que es complicado responder a esas expectativas".

El cercedense cree que la afición será clave. De los 13 duelos que quedan, siete son en Riazor: "Tenemos la mejor afición de la categoría, va a ser un factor determinante hasta el final de temporada y simplemente darles las gracias por el apoyo, que nos animen y que sepan que el equipo va a darlo todo hasta el final".