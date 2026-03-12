Segunda División
Loureiro: "Hay mucha ilusión, exigencia, y momentos que es complicado responde a esa expectativa"
El cercedense cree que la afición será "determinante"
"Un mal partido no tiene que empañar todo lo que estamos haciendo", añade sobre la temporada y el tropiezo ante el Granada
"Pensando ya en el Ceuta", Miguel Loureiro espera aprovechar el partido de este fin de semana en el Murube para mejorar las sensaciones de las últimas jornadas y volver a la senda del triunfo tras la derrota frente al Granada. El lateral derecho aguarda que, a través de la propia competición, puedan volver a encontrarse "bien y con confianza".
"Un mal partido no tiene que empañar todo lo que estamos haciendo. Creo que estamos en una situación muy buena y que debemos mirar para delante con optimismo. La situación, de cara a este tramo final, a nivel de clasificación, es muy buena y tenemos una oportunidad y un reto muy bonito para poder disfrutarlo y vivirlo con ilusión", valora sobre el encuentro ante el Granada y el futuro inmediato del Dépor.
"Tenemos que mejorar, sobre todo, en casa a nivel de resultados, de aquí a final de temporada va a ser importante", expresó Loureiro en ya un debate habitual en las últimas dos temporadas sobre el rendimiento del Dépor en Riazor, que de momento sigue siendo inferior a fuera de casa.
Loureiro entiende el malestar de la afición del Deportivo
Loureiro entiende el malestar de la afición blanquiazul, que silbó a su equipo en el último encuentro. "Hay mucha ilusión alrededor del equipo. Todos somos conscientes del proyecto en el que estamos", expresó. A lo que añade que todo el vestuario trabaja para intentar llega al objetivo: "Todos estamos muy ilusionados con este proyecto, pero cuando hay mucha ilusión, eso se traduce en mucha exigencia y expectativas muy altas. Hay momentos que es complicado responder a esas expectativas".
El cercedense cree que la afición será clave. De los 13 duelos que quedan, siete son en Riazor: "Tenemos la mejor afición de la categoría, va a ser un factor determinante hasta el final de temporada y simplemente darles las gracias por el apoyo, que nos animen y que sepan que el equipo va a darlo todo hasta el final".
