Miguel Figueira, entrenador del Juvenil A del Deportivo tras la derrota ante el Barça: «Fuimos capaces de ser nosotros, solo puedo darles las gracias»

Con la voz entrecortada, buscando las palabras adecuadas, tras una dura derrota de la que hay que estar «orgullosos» por la actuación del equipo y por cómo el Deportivo plantó cara al Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey juvenil. Se fue de vacío, pero tras una tarde en la que no merecieron perder. «Es difícil, vale?», intentó arrancar el técnico, que valoró en especial «el esfuerzo brutal» que tuvo que realizar su equipo para competir de tú a tú ante el Barcelona. «Hay que tener muy buenas piernas, muy buen cuerpo y estar muy bien preparados», expresó el técnico, que vio cómo su equipo fue fiel a la idea habitual, haciéndose fuerte a través de emparejarse dentro y presionar alto. «Fuimos capaces de ser nosotros con balón. No sé si fuimos mejores o no, pero yo estaba tranquilo», añadió Figueira, quien estaba «convencido de poder ganar la Copa».

«El Barça tiene un potencial brutal, igualamos su juego interior, fuimos capaces de superarlo. Nunca estuvieron cómodos, aunque los goles fueron evitables. Forman parte de esa inocencia, de esa juventud», consideró Miguel tras acabar en un encuentro en el que cree que «el empate, sino la victoria», fue lo merecido».

El entrenador blanquiazul fue crítico con la competición, pues este domingo tendrán partido de liga. «A ver cómo les digo que hay que hacer otro esfuerzo», bromeó. Miguel Figueira, además, dijo que solo podía «felicitar» al equipo: «La gente que vino puede estar orgullosa de los chavales. Yo solo puedo darles las gracias por el esfuerzo».