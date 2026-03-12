Los nombres propios del Deportivo juvenil que se medirá al Barça en Copa: jugadores a seguir

El Deportivo Juvenil de Miguel Figueira busca desde hoy la.primera Copa del Rey de la categoría tras haber sido dos veces campeón de España en 1996 y 2021. El equipo, con muchos futbolistas con casi una década en Abegondo, ha dado una respuesta coral a los desafíos, pero también tiene individualidades que le elevan. Más allá de un Mauro Valeiro al que echarán de menos y de dos nombres propios conocidos en el primer equipo como Samu o Pablo García, hay más joyas en esta camada. Cinco nombres a seguir.

Lucas Castro

El cambadés, captado en edad cadete, es el referente de este equipo. Juvenil de tercer año, lleva 21 goles y es el pichichi del grupo siendo interior. Además de su buena relación con la pelota, tiene una llegada al área demoledora. Pide a gritos jugar en el fútbol sénior.

Lucas Castro celebra un gol / Iago López / 65

Álvaro Fraga

El de Valdoviño es también juvenil de tercer año y es de los menos tiempo ha pasado en Abegondo tras formarse en la SD O Val y el Racing de Ferrol. Futbolista de segunda línea, es un zurdo muy versátil que ha ocupado casi todas las posiciones tras el punta. Tiene gol. Al igual que Lucas Castro, ya destacó en el ejercicio pasado.

Iker Gil

Otro futbolista de tercer año que le aporta el gol a este equipo tras la salida de Rubén Fernández y a la espera de que Miguel de Labra se haga fuerte en la categoría. Un nueve fuerte, trabajador y con olfato. Natural de O Val do Dubra, salió del Dépor en edad cadete para buscar minutos y regresó este verano tras debutar el pasado ejercicio con el Compostela en Segunda RFEF.

Xabi Campos

El fino lateral zurdo coruñés es una de las últimas irrupciones en el Juvenil A. De 2008, de segundo año, se ha hecho con una posición que le ha dado muchos quebraderos de cabeza a la base del Deportivo y a los de muchos equipos. Sabe elegir los momentos para subir y tiene una pierna izquierda con un gran toque. Uno de los últimos proyectos que apunta alto en Abegondo tras su evolución física y futbolística de los últimos tiempos.

Noticias relacionadas

Leandro Altieri y Nico Balbas

Con la baja de José Rey, uno de los grandes proyectos de jugador de banda en Abegondo, el desequilibrio en el extremo queda para Leandro Altieri y Nico Balbas. Con raíces uruguayas y hondureñas, serán los encargados de llevar el peligro pegado a la cal, aunque muchas veces se suelen alternar en los onces de Miguel Figueira. Lucas Regueiro también ha ganado peso con su gol en la eliminatoria previa, pero es un futbolista de otras características.