RC Deportivo - Barcelona: Horario y dónde ver en TV y online las semifinales de la Copa del Rey juvenil

Las generaciones de 2007, 2008 y 2009 del Deportivo, el juvenil de Miguel Figueira llega a una de las grandes citas de su historia reciente. Ejerce de pseudoanfittrión en el Anxo Carro de Lugo en las semifinales de la Copa del Rey juvenil.

Sin Mauro Valeiro, pero con Samu y Pablo García. Las convocatorias internacionales le golpean, tambien a su rival, pero habrá refuerzos del Fabril. Miguel Figueira confía en el talento de su camada. Por ahí estará el instinto de Lucas Castro o Iker Gil, el fútbol de Álvaro Fraga, el desequilibrio de Leandro Altieri o Nico Balbas o la pujanza desde atrás de Guille o Iker.

Horario del partido entre el RC Deportivo y el Barcelona

El Deportivo llegará al Anxo Carro después de haber eliminado al Hortaleza, al Rayo Vallecano y al Tenerife en las rondas previas de Copa. Es ademas lider de su grupo de juveniles, por delante del Celta. El encuentro se jugará a las 18.30 horas de este jueves 12 de marzo y habrá aficionados blanquiazules en las gradas.

Noticias relacionadas

Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y el Barcelona

El encuentro entre el Deportivo y el Barcelona tendrá retransmisión en directo por televisión. A través de las plataformas oficiales de la RFEF y tambien de la TVG2, como ocurrió ayer en el Betis-Celta (3-2).