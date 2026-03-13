La Albuera prueba a un Fabril que vuela alto

Aún con el viento fresco en la cara de ese triunfo sobre la hora ante el Rayo Cantabria, el Fabril se sube al autobús para plantarse este sábado en la Albuera de Segovia para medirse a una Gimnástica (19.00 horas) que pasa por ser el mejor local de todo el grupo con los blanquiazules. 29 puntos en trece partidos que equilibran una trayectoria errática a domicilio de uno de los conjuntos diseñados para ascender a Primera RFEF. De hecho, las urgencias son tales que en el banquillo local ya se sienta el tercer entrenador de esta temporada, que en este caso es Joaquín Gómez. La campaña la empezó Iñaki Bea.

Manuel Pablo, quien podrá contar con Noé Carrillo y no así con Bil Nsongo, mantiene las bajas de Damián Canedo, Rubén Vilela y Manu Ferreiro, por lesión; y Domínguez, por sanción. Estas ausencias le llevarán a tener que improvisar soluciones en casi todas las líneas con Dipanda afianzado como nueve, con Quique Teijo haciéndose un hueco en el centro de la zaga, con Mane de lateral izquierdo y con Pablo Cortés opositando a un puesto en los costados.

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Revés en la primera vuelta

El técnico canario sabe que ante la Gimnástica Segoviana, que venció 0-1 en Abegondo en la primera vuelta, puede encontrarse un contexto de partido diferente al que buscan cada fin de semana y que se ajusta peor a sus características: «Es uno de los grandes rivales, está hecho para estar arriba, para subir. Compite muy bien, tiene buenos futbolistas y juega con ritmo. Nos van a exigir mucho y debemos estar muy conectados, no cometer errores, y pensar en estar metidos siempre», cuenta un director técnico que huye de poner las complicaciones de este partido a domicilio por encima de los que le quedan al filial hasta el final del curso: «A todos les cuesta ganar fuera. Quedan muchos encuentros difíciles y este está claro que puede ser más competido que otros. Podemos tener menos peso o balón que contra otros rivales. Vamos a intentar ser protagonistas, pero ellos tienen capacidad para que no sea así», razona un técnico que tiene a su grupo de jugadores líder con 53 puntos, siete más que los segovianos, quienes se encuentran ante el último tren para engancharse a la lucha por el ascenso directo.