Castro: «La visita de la FIFA a A Coruña tiene el formato de las anteriores»
La candidatura de A Coruña para acoger partidos del Mundial 2030 pende de un hilo, ya que los tiempos y la falta de concreción sobre la inversión necesaria comprometen el proyecto, una cuestión abordada en la reunión entre la alcaldesa Inés Rey y el presidente del Deportivo Juan Carlos Escotet. Las opciones se desvanecen. Hasta que haya una decisión definitiva, el Concello prepara la visita de FIFA del día 18: «Tiene el mismo formato que las anteriores, se trata de una revisión de lo que se ha hecho, de carácter legal, de ejecución. Dentro del Concello, hay un equipo que ha trabajado, son prácticamente una docena de personas», apunta el concejal Gonzalo Castro. El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento sigue reclamando información y la reunión prometida de la comisión especial.
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