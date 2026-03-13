Ceuta - Deportivo: Visita trampa a territorio caballa

La derrota ante el Granada el pasado fin de semana en Riazor ha hecho saltar todas las alarmas en el entorno deportivista. El conjunto blanquiazul, sin Mella y Yeremay en la expedición, necesita rehacerse tras la decepción pasada, y busca el 15º triunfo del curso. Con varios perseguidores acechando su cuarta plaza, está a tres puntos del ascenso directo, marcado por el Almería. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo sabe que no se puede permitir más pinchazos, pero el técnico catalán deberá reinventar la fórmula para suplir con garantías la baja de dos de sus grandes talentos. En frente, un Ceuta de extremos, que no empata desde diciembre, y es capaz de todo en su feudo, donde se ha convertido en el local con mayor ritmo de puntuación esta temporada.

El conjunto caballa, una de las revelaciones del curso, pondrá este sábado a prueba las dudas del Deportivo, acrecentadas por las bajas de sus dos extremos más desequilibrantes. Antonio Hidalgo necesita un paso al frente de varios de sus pupilos para que el bache no se convierta en crisis, aunque los blanquiazules llevan tiempo envueltos en una mala dinámica de juego tapada por las victorias. Algunas, como ante la Cultural o la Real Sociedad B, de manera agónica y sobre la bocina.

Cada punto cuenta, y fuera de casa el Dépor ha logrado una solvencia que todavía no ha conseguido en Riazor. Es el mejor visitante con 27 puntos. El Ceuta, por su parte, es el quinto mejor local, con 31; eso sí, con un partido menos que los equipos que tiene por delante. Su ritmo de puntuación, a 2.21 por encuentro en el Murube, le convierte en el mejor de la categoría.

El Deportivo es el mejor visitante; el Ceuta, el equipo que mayor ritmo de puntuación tiene como local en Segunda

Dudas del once del Deportivo ante el Ceuta

Es una incógnita cómo Antonio Hidalgo planteará un partido en el que se esperan máximas revoluciones. Así lo plantea siempre José Juan Romero, un amante del Súper Dépor y de Arsenio Iglesias que ha obrado un auténtico milagro con el Ceuta. Primero, salvándolo aquella temporada en la que el Dépor visitó el Murube a pie; ahora, situándolo en la pelea por alcanzar la sexta plaza. Afrontarán el partido con las bajas de Kuki Zalazar, Campaña, Anuar, Redru y Marc Doménech.

Sin Mella ni Yeremay, el técnico de Canovelles podría recuperar la defensa de cinco. En tal caso, Ximo Navarro podría entrar en un once inicial en el que también baila una pieza en el eje. La semana pasada jugó Arnau Comas, aunque Lucas Noubi había sido el elegido en los últimos meses. Quagliata, Altimira y Loureiro son inamovibles. También Mario Soriano y Riki. la duda está en la repartición del resto del campo.

Ximo / RCD

Un paso al frente de la pizarra

Con o sin defensa de cinco, Luismi Cruz debe ser un hombre importante. El gaditano no participa en un gol desde la visita del Ceuta a Riazor, en la jornada 15. El Dépor necesita su mejor versión para paliar las bajas de Mella y Yeremay. Además, Bil Nsongo se ha ganado una oportunidad titular tras las buenas actuaciones en Zubieta y ante el Granada.

A partir de ahí, todo son incógnitas. Stoichkov cuenta con la fe de su técnico; Eddahchouri ha sido el ariete elegido en el último mes y medio... y en la medular hay un buen puñado de jugadores aguardando una oportunidad: Diego Villares, Charlie Patiño o incluso José Gragera, quien no participa desde la Copa del Rey.

Más importante que los nombres será el cómo. Ante el Granada, el Dépor tocó fondo a nivel de propuesta. Sea con línea de cinco, o con cuatro defensas, a la pizarra de Hidalgo se le exige más. El Murube, donde ya cayeron Almería, Córdoba o Burgos, no pondrá facilidades.

Los posibles onces del Ceuta y del Deportivo

Ceuta: Pedro López; Almenara; Carlos Hernández, Diego González, José Matos; Rubén Díez, Yann Bodiger, Marino Illescas; Konrad, Marcos Fernández y Koné.

Deportivo: Ferllo; Altimira, Ximo, Loureiro, Noubi, Quagliata; Riki, Mario Soriano; Stoichkov, Luismi; y Bil Nsongo.