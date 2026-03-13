Así está la clasificación de Segunda: El Dépor, obligado a sumar para no descolgarse

El Deportivo patinó la semana pasada ante el Granada en su mejor oportunidad para escalar a la segunda posición de la tabla de LaLiga Hypermotion. Sin un Yeremay que no termina de recuperarse de sus molestias y con David Mella pendiente de nuevas pruebas que le podrían hacer pasar por el quirófano, los de Antonio Hidalgo viajan a Ceuta instalados en la cuarta posición de la tabla, pero conscientes de que no pueden fallar. Si pierden, pueden verse descolgados de las plazas de ascenso directo e, incluso, caer en la tabla y quedar al borde de salir de los puestos de play off de ascenso.

La jornada 30 de Segunda División cuenta con duelos en los que los equipos de la zona noble se enfrentan a los que van más apurados en la parte baja. El Racing de Santander, líder con 56 puntos, abre la jornada sabatina con su visita a la Cultural Leonesa (16.15 horas). En el siguiente turno, el de las 18.30, además del Valladolid-Leganés se juega un duelo clave por arriba y por abajo. El Real Zaragoza, colista y necesitado de puntos, recibe a un Almería que el pasado lunes aprovechó los patinazos de Dépor y Castellón para adueñarse de la segunda posición con 52 puntos en su casillero. Los blanquiazules, con 49 unidades, cierran la noche (21.00) en Ceuta sabiendo ya los resultados de los dos rivales a los que quiere dar caza.

Para el domingo

En medio de la resaca del resultado obtenido en el Alfonso Murube, el Dépor observará una jornada de domingo en la que jugarán el resto de sus rivales más próximos. El Córdoba recibe a la Real Sociedad B (14.00 horas) en su pugna por acercarse a los seis primeros clasificados. El Granada, en buena dinámica tras vencer en Riazor, se mide en Los Cármenes al Andorra (16.15).

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A partir del turno de las 18.30, todos los duelos le interesan al Deportivo. El Burgos, séptimo con 46 puntos, visita al Eibar y, si el Dépor pincha en Ceuta, podría empatarle a puntos en la clasificación. El Málaga, sexto con 48 unidades, solo una menos que los herculinos, recibe en La Rosaleda a un Huesca que inicia la jornada en puestos de descenso. Por la noche, el Sporting, noveno con 42 puntos, recibe al Castellón, que marcha tercero con los mismos puntos que los de Antonio Hidalgo, pero con el goal average a favor. El lunes, la UD Las Palmas, quinta con 48 puntos, cierra la jornada en el campo del Albacete.