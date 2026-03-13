Fran Alonso, ante el partido frente al Barcelona: «Son tres puntos que, al empezar la liga, no cuentas con ellos»
Admite las dificultades del duelo ante el Barça y espera borrar la mancha del 8-0
Fran Alonso, con la permanencia en el bolsillo, no oculta las dificultades que tiene hoy en día enfrentarse al Barcelona para cualquier equipo de la Liga F, pero apuesta por dar la cara, más en Riazor. «Es probarse ante uno de los mejores equipos del mundo, sino el mejor. Son tres puntos que, al empezar la liga, no cuentas con ellos. Todo el mundo nos da como perdedoras. Hay que hacer ajustes, porque no creo que podamos imponer nuestro modelo de juego. Queremos que la gente se sienta orgullosa y hay que estar muy concentradas durante los 100 minutos o lo que dure. Hay que asumir que es un equipo con el que vamos a sufrir, hay que estar preparadas para muchos esfuerzos», apunta tras el 8-0 de la primera vuelta, que fue muy doloroso.
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