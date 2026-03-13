Hidalgo no es optimista con Mella: "Intentaremos ir buscando soluciones"

El Deportivo visita este fin de semana Ceuta, y el conjunto blanquiazul deberá viajar sin David Mella y sin Yeremay. Un problema mayúsculo para Antonio Hidalgo, que deberá darle una vuelta completa a su idea para compensar la pérdida de "dos jugadores diferenciales". La situación con el extremo zurdo es preocupante. El club informó esta mañana que el futbolista viajará a Madrid para conocer una segunda opinión, porque tras unas segundas pruebas, se ha detectado que puede tener "una lesión mayor". "Intentaremos ir buscando soluciones", expresó el técnico a la falta de dos talentos que aportan principalmente "desequilibrio".

"Lo de Mella es una pena. Después del partido tenía muy malas sensaciones. Ahora mismo nos hace ser más pesimistas que optimistas". Antonio Hidalgo no ocultó la preocupación del club respecto al estado físico del zurdo, que se llevó un durísimo golpe de Diaby en la rodilla en una jugada desafortunada en la derrota ante el Granada. En un principio, las primeras exploraciones calmaron la situación, ya que se había detectado un edema óseo y no parecía haber una afectación mayor. Sin embargo, una segunda exploración ha revelado que el alcance de la lesión podría ser mayor. Por este motivo, David Mella será valorado en Madrid por el doctor Manuel Leyes. Tras dicha evaluación, se determinará el tratamiento a seguir y si el zurdo debe pasar o no por el quirófano. Preguntado por si la temporada estaba en el aire para el canterano, afirmó que "sí": "Yo diría que sí, veremos en qué queda esa visita a Madrid". "Son las situaciones más jodidas del fútbol, hay que apoyarle mucho", añade.

Antonio Hidalgo tampoco va a poder contar con Yeremay para el encuentro. Son dos bajas capitales, y en una zona en la que estaban "teniendo problemas" para encontrar ese desequilibrio que ofrecen ambos futbolistas. Esto exigirá un paso al frente de Luismi Cruz, un futbolista que necesita "estar en un pico de confianza alto, si no enta en la frustración" para poder rendir a su máximo nivel. "Necesitamos recuperarle", esgrimió el técnico, que demanda un paso al frente de un jugador que llegó para ser diferencial. El gaditano suma solo dos goles y cuatro asistencias. No participa en un tanto desde la jornada 15, precisamente ante el Ceuta.

Los cambios que necesita el Deportivo de Hidalgo

El técnico blanquiazul valora el momento del Deportivo, que cree que a veces atraviesa "momentos de zozobra" en los que parece "que todo está mal". "Hay que salir de ahí cuanto antes, buscar soluciones, que es lo que hacemos desde el primer día. El otro día noté que estábamos más bloqueados de lo normal", remarcó el catalán, quien espera recuperar "el pico de confianza" que haga fluir a su escuadra.

En los últimos días, los jugadores del Deportivo han hablado de asumir la exigencia de la camiseta. De aprender a llevar la presión que conlleva jugar en el conjunto coruñés. Hidalgo expresa que aunque se les "exige mucho", tienen que "convivir" con dicha presión y, a la vez, ser capaces de aislarse para poder "dar ese paso adelante".

Una figura importante es Joaquín Sorribas, psicólogo de la plantilla desde el curso de Primera RFEF. "Es un gande, nos da distintas perspectivas. Te hace pensar", elogia Hidalgo sobre un trabajo que muchos otros jugadores han valorado muy positivamente a lo largo de estos años.