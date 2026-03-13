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Segunda División

José Juan Romero, técnico del Ceuta: "El Dépor tiene futbolistas de muchísimo nivel"

No quedan entradas para el partido: "Tiene todos los ingredientes para que haya un gran ambiente"

José Juan Romero, entrenador del Ceuta

José Juan Romero, entrenador del Ceuta / Ceuta

RAC

A Coruña

Con una «lista de bajas muy amplia», el Ceuta de José Juan Romero afronta un partido «muy atractivo» ante el Deportivo en el que espera que todos los ceutíes disfruten de lo que están «viviendo» esta temporada en Segunda División. El técnico caballa advierte que el Dépor es «un equipo que fuera de casa no necesita mucho para ganar un partido porque tiene futbolistas de muchísimo nivel». No quedan entradas para el encuentro, un duelo en el que están «todos los ingredientes para que haya un gran ambiente». Considera, además, que «hay generaciones» de aficionados que «no han podido vivir algo así» hasta ahora. El Ceuta llega bien al duelo: «El equipo aquí tiene mucha confianza y juega bien al fútbol. No ganamos en el Murube por el campo, o el ambiente, sino porque estamos compitiendo muy bien».

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