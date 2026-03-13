¿Quién es el médico al que David Mella pedirá una segunda opinión de su rodilla en Madrid?

Donde todo era luz hace unos días, ahora se ciernen nubarrones sobre la rodilla de David Mella. El parte de médico del inicio de la semana hablaba de un diagnóstico favorable del contratiempo que siempre supone una lesión. Una contusión con edema óseo que dejaba aparcada cualquier afectación de los ligamentos o del menisco de la rodilla izquierda del zurdo de Espasande. Antonio Hidalgo ya hizo público que en estos momentos "somos pesimistas que optimistas", pero antes de tomar una decisión todas las partes con la información encima de la mesa, el canterano visitará a Manuel Leyes, una de las mayores eminencias actuales en lesiones y operaciones de rodilla.

El cirujano ourensano, nacido en 1967 y en familia de galenos, entró a formarte del equipo de Pedro Guillem hace más de tres lustros tras terminar su formación en Estados Unidos. Por sus manos han pasado todas las estrellas del Real Madrid que han tenido problemas en esa articulación, como Modric, Rodrygo, Alaba, Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Zidane... Pero no solo deportistas del Real Madrid, también Rodri, Carlos Sainz, Alberto Contador, Carolina Marín, Garbiñe Muguruza, Carlos Soria, Sara Álvarez...

Su trayectoria

Leyes es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología por el mismo centro y el Clinical Fellowship in Sports Medicine y el The Cleveland Clinic Foundation.

Su actividad asistencial se ha desarrollado en Leyes, Flores y Asociados en Olympia Quironsalud, colaborador clínico en el Departamento de COT de la Clínica Universitaria de Navarra, fellow clínico en la Cleveland Clinic Foundation en Cleveland, adjunto de traumatología en el Instituto Universitario Dexeus (ICATME) en Barcelona, en el Instituto Gallego de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Medicina Deportiva (IGACOTDE) en el Hospital Santa Teresa de A Coruña y en la Clínica CEMTRO. Madrid, además de jefe de la Unidad de Rodilla en el FREMAP de Majadahonda.