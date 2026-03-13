El quirófano, en el horizonte de un David Mella que buscará una segunda opinión en Madrid

Dentro del contratiempo que es siempre una lesión, todas las partes habían respirado con cierto alivio cuando las pruebas médicas a David Mella revelaron hace unos días que no tenía afectados ni los ligamentos de la rodilla ni el menisco, con lo que en un principio iba a estar dos o tres semanas de baja. Exploraciones posteriores dieron indicios que la articulación puede estar más dañada y el jugador viajará a Madrid para recabar una segunda opinión sobre si debe seguir un tratamiento conservador o pasar por el quirófano, una opción que parecía descartada hace unas horas. El propio club coruñés lo reconoce en un comunicado que acaba de hacer público: "Las primeras pruebas realizadas el pasado lunes 9 de marzo confirmaron que el futbolista presentaba un edema óseo en su rodilla izquierda. No obstante, una segunda exploración ha revelado que el alcance de la lesión podría ser mayor. Por este motivo, David Mella será valorado en Madrid por el doctor Manuel Leyes. Tras dicha evaluación, se determinará el tratamiento a seguir y si el jugador debe someterse a una intervención quirúrgica", apunta. Este cirujano y traumatólogo tiene una gran reputación en Madrid y en el panorama español y europeo. De hecho, ha intervenido en los últimos tiempos a futbolistas como Rodrygo, Alaba, Courtois y Carvajal. No se espera que haya un diagnóstico definitivo hasta la próxima semana.

David Mella chocó contra un jugador del Granada el pasado fin de semana en Riazor y no pudo seguir sobre el terreno de juego, a pesar de intentarlo. El zurdo de Espasande, después de empezar el partido en la banda derecha, lleva unos minutos como lateral en la izquierda, momento en el que apuró un pase en profundidad con el que iba a asistir a Bil Nsongo para el empate, pero se cruzó un defensa nazarí dañándole la articulación en el encontronazo.

Hidalgo actualizó el estado de Mella, más allá del parte médico: "Es cierto que después del partido David tenía muy malas sensaciones. Con la primera exploración todo parecía que era menor. David es un tío fuerte, un tío alegre que lo va a llevar bien. Vamos a ver en qué queda todo y cómo va viniendo esa información que será clave para el diagnóstico final".

Contratiempo grave

A la espera de que se confirme el diagnóstico a David Mella, el Deportivo debe aprender a convivir con él, una ausencia además a la que se le suman los problemas físicos que lleva arrastrando Yeremay en la zona del pubis durante todo este 2026. Ha sido baja en los dos últimos encuentros y no es seguro que pueda ser de la partida con el equipo en el encuentro de este fin de semana en Ceuta. Ha realizado algún día parte del entrenamiento con el grupo, pero en el club coruñés quieren ser prudentes y no precipitar su regreso para poder contar con él en la recta final de LaLiga, en el esprint último por el ascenso.

No es la primera lesión de consideración

No sería la primera vez que David Mella tiene que parar varios meses por una lesión grave. Tras ganar la Copa de Campeones de 2021 con el juvenil del Deportivo, tuvo un curso 2021-22 en el que empezaron a aparecer problemas de pubis y debió parar cinco meses. Reapareció en la 22-23.

La reconstrucción del Deportivo

Ante este horizonte, sin dos pilares en ambos costados, el técnico de Canovelles afronta un horizonte nuevo que pasa por buscar reemplazos o cambiar el sistema tanto para suplir a dos de sus puntales como para remediar los problemas que sufre desde hace semanas y que se acentuaron en el último encuentro en Riazor.

"Yo creo que la solución va a pasar por alguna de las que ya estuvo utilizando Hidalgo durante la temporada", apunta Tito Ramallo. El extécnico del Fabril ve dos caminos muy marcados a la hora de rearmar al Dépor y en función de la disponibilidad de Yeremay: conservar el sistema y la distribución de espacios teniendo a dos laterales y dos extremos o cambiar la formación para contar con dos carrileros y tres futbolistas en el eje de la defensa.

Bil y Mario Soriano atienden a Mella en el suelo tras chocar contra Diaby en el duelo ante el Granada. / Carlos Pardellas

"Tengo dudas de que Yeremay vuelva este fin de semana al cien por cien. En un porcentaje menor, es posible, pero hay que valorar el nivel de exposición y el grado de recuperación en el que está", enfatiza Ramallo. Aunque ve alternativas, reconoce que los extremos herculinos son perfiles únicos. "El Dépor ahora mismo no tiene dos jugadores que exploten esa posición de extremo. Si quieres velocidad y explosividad, la única opción es adelantar a los laterales ofensivos", detalla. Sin embargo, descarta ver a Quagliata, Altimira o Ximo Navarro como extremos porque Hidalgo no ha utilizado ese recurso en ningún momento.

En una línea similar se muestra José Ángel Salgado, Peli, que ve en las bajas un motivo más para buscar nuevas soluciones. "Se juntan las lesiones con la necesidad de probar cosas nuevas porque lo que se ve, no está funcionando", apunta. Alterar lo individual para ayudar a engranar al colectivo es la tarea que le falta a este Dépor con o sin Yeremay en Ceuta para encontrar la solución a los problemas evidenciados en las últimas semanas.

Luismi Cruz ha alternado titularidades con David Mella en un costado derecho que no ha tenido dueño fijo durante la temporada. El gaditano, suplente en los últimos compromisos, es la opción más lógica para ocupar el hueco que deja el de Espasande en el once inicial, a pesar de tener características muy diferentes. "Es un jugador que prefiere estar y, a partir de ahí, empezar a participar en el juego", analiza Tito Ramallo. Si Luismi se queda con un costado, la opción para Tito es utilizar a Stoichkov en la izquierda u orientar en esa demarcación a Mario Soriano o a Charlie Patiño. Los dos actuarían más como centrocampistas para dejarle la banda a Quagliata. Para Peli, el andaluz no es un futbolista que de mucha profundidad, pero sí un perfil idóneo para buscar acciones "que parten de la banda para acabar dentro" o para asociarse en la progresión de la pelota.

Si a Hidalgo no le convence lo visto ante el Granada con una alineación similar en el tramo final del encuentro, la oportunidad puede pasar por rescatar el esquema de tres centrales. "Veo viable una estructura de 1-5-3-2, en función del jugador que pueda acompañar al punta", enfatiza José Ángel Salgado. Ve en esta formación una manera de aprovechar las virtudes de Altimira y Quagliata en los costados y, al mismo tiempo, reforzar la estructura interior de Soriano y Riki e, incluso, incluir en ella a Villares o recuperar a Gragera para la causa. "Después, puedes elegir el punta. Si cargas el área, tienes a Bil o a Mulattieri, no tanto a Eddahchouri. Si quieres otro jugador que haga la función de segunda punta, incluso tienes la opción de Luismi", añade.

Tito Ramallo también le ve recorrido a este cambio en la propuesta de juego. "La lectura es más sencilla a la hora de escoger quién va a jugar por fuera", avanza. Sin embargo, el extécnico del Fabril cree que la propuesta de Hidalgo pasará por una alineación continuista en la formación con Luismi como recambio natural de Mella.

Más allá de las dificultades de tener a un extremo fuera y al otro en vías de recuperación, el Deportivo evidenció el pasado domingo unos problemas que no ha logrado solventar en los últimos encuentros. "Más que verticalidad, al equipo le falta profundidad y progresión, que son conceptos diferentes. El equipo es vertical cuando juega en largo Altimira sobre Eddahchouri. Cuando necesitas ser profundo, hay que meter el balón dentro con el número de jugadores adecuado en ataque para poder llegar con capacidad y con calidad", analiza Tito Ramallo. El técnico incide en que es un inconveniente que se acentúa en Riazor. "Fuera de casa se vuelve un equipo supervertical, muy rápido, y sorprende a la contra", matiza.

El cambio necesario en Ceuta, que también puede ir motivado por la propuesta del equipo caballa en su feudo, debe conllevar cambios para generar más amplitud y profundidad, según Peli. "Muchas veces hay jugadores parados por dentro y la velocidad de circulación y la movilidad se reducen. Tienes que buscar esa profundidad para encontrar soluciones distintas", explica.