Raúl Lema, titular con la selección sub 16 frente a Suiza

Raúl Lema, jugador sub 16 del Deportivo, disputó 40 minutos en el primer partido y fue titular en el segundo ante Suiza, en un doble amistoso del combinado nacional celebrado en Alfaz del Pi, Alicante. Después del 6-2 del pasado martes, en el que el extremo regaló una asistencia tras una gran jugada individual, este jueves partió de inicio, aunque la rojita tuvo peor suerte, y cayó derrotada por 2-0. El primer tanto para los helvéticos fue obra de Jesús Espejo, en propia puerta, a los 54 minutos. Arslan Kaan, en el minuto 74, puso la sentencia. No se pudo reponer el combinado que dirige Hernán Pérez. En este segundo encuentro, Lema, que no pudo estar en la Final 4 juvenil, disputó 45 minutos. En el descanso fue sustituido por Mateo García.

Raúl Lema / RFEF

Raúl Lema celebra un gol con Aarón Silva / RFEF