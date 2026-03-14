0-0 | El Fabril perdona y se le escapa viva la Gimnástica

La lógica dice que un punto en el campo del tercer clasificado, en un terreno de juego que nadie ha asaltado esta temporada en Segunda RFEF es un buen botín, incluso para un líder como el Fabril, pero los chavales de Manuel Pablo se marcharon de la Albuera con las manos en la cabeza, maldiciendo haber dejado marchar vivo a un rival directo al que podían haber rematado. De menos a más, el filial embotelló a los segovianos y tuvo ocasiones de oro de Pablo Cortés, Papa Samsou y Héctor Areosa en los últimos minutos para haber hecho hincar la rodilla a su contrincante. A pesar de que lleva quince partidos sin perder y que las sensaciones fueron inmejorables, el Oviedo B le puede arrebatar el domingo el liderato si le gana al Real Ávila. Una pugna la máximo nivel.

Sin Samu, el técnico canario apostó por tirar de la veteranía Quique y ordenar al grupo de manera más orgánica con Iker Vidal en el lateral y Mane en el extremo. El técnico sabía que su equipo no iba a estar cómodo y que pasaría por tramos de partido en los que le costaría hacerse con la pelota, justo lo que mejor le sienta a su fútbol. El equipo local , con Marc Tenas y Fer Llorente al mando de las acciones defensivas, empujó durante el primer acto y llegó a mandar una pelota al palo. Le faltó finura en un campo que tampoco estaba para excesivos requintos y que a punto estuvo de darle un disgusto a Hugo Ríos en una salida de pelota desde atrás. Apoyado en la segunda línea formada por Fabi, Nájera y Mane, el filial quiso estirarse, pero pecó de no ser más vertical y de no crear ocasiones reales antes del descanso. Un disparo de Mane y para de contar para un Fabril que se llevó algún sobresalto, pero que daba la sensación de tener bajo control a la bulliciosa y voluntariosa Gimnástica, tercer clasificado y alternativa a la pugna de los dos filiales por el ascenso directo.

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Segundo acto

El Fabril encontró un escenario más favorable en el inicio del segundo cuarto. Había menos control en el equipo local, se podía transitar y ahí Quique y Mario Nájera buscaron hacer daño. El riojano fue el que más acoso en los primeros compases. Poco a poco el dominio fue mayor para los jóvenes de Manuel Pablo, que tras los cambios, empezaron a rondar con mayor insistencia la portería local. Pablo Cortés tuvo una oportunidad a placer que falló de manera incomprensible, aunque el estado del terreno de juego jugase en su contra. Posteriormente, llegaron otras para Papa Samsou y Héctor Areosa. No era el día, pero nadie es mejor que el Fabril en este grupo.