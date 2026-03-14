Adrià Altimira: «Un gol así significa mucho para cualquiera, le pegué con las fuerzas que me quedaban»

«Un gol así significa mucho para cualquier jugador, creo que después de todo lo que vengo trabajando durante años estas cosas se agradecen un montón». Adrià Altimira vivió en Ceuta su primer gran momento con la camiseta del Deportivo. El lateral catalán anotó el gol del triunfo de la escuadra blanquiazul en el tiempo de descuento y se convirtió por primera vez en héroe desde su aterrizaje en A Coruña en el mercado de invierno. «Ha sido algo increíble. Hacía tiempo que no marcaba un gol y, encima, ha servido para ayudar al equipo. Estoy muy feliz», admitió. El jugador explicó su punto de vista de la acción: «Venía de varias jugadas en las que estaba sacando centros que el Ceuta defendía muy bien, no estábamos teniendo suerte. Esa vez, no me lo pensé y le pegué con todas las fuerzas que me quedaban».

Altimira considera que el tanto y el triunfo le dan al equipo «un plus» para seguir trabajando. «Sabíamos que era un partido muy complicado en el que nos jugábamos mucho. Veníamos de otro bastante flojo en casa y era necesario salir aquí con buena actitud para sumar los tres puntos», aseguró el catalán. «Ahí estamos, seguimos peleando, pero queda mucho y lo importante es seguir trabajando porque este es un proyecto precioso», afirmó sobre la situación clasificatoria del equipo, que duerme en puestos de ascenso directo, antes de terminar con un agradecimiento a la afición desplazada en el Alfonso Murube.