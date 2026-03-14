Ceuta - Deportivo: este es el posible once del Dépor en la jornada 30 de LaLiga Hypermotion

La rueda de la Segunda División no se detiene. Un Deportivo que podía haber asaltado la semana pasada la zona de ascenso ahora no puede perder comba y se ve amenazado por detrás. Las bajas de Mella y Yeremay le golpean e Hidalgo busca unas soluciones que no son fáciles. Entre esa doble ausencia y la marcha errática del equipo se aguardan más cambios que nunca en la apuesta inicial en Ceuta.

La portería y la defensa

Una de las pocas seguridades es que Álvaro Ferllo estará bajo palos. Desde que llegó ha sido inamovible y eso no cambiará. Parreño sigue a la espera después de haber sido titular en el primer tramo de la temporada.

En defensa Altimira, Loureiro y Quagliata son fijos. Si Hidalgo optase por defensa de cinco, entrarían Ximo y Noubi. Si apostase por retaguardia de cuatro, jugaría el belga. Comas también tiene sus opciones.

La media y la delantera

En el centro del campo Mario Soriano, Riki y Luismi tiene plaza segura esta noche. Si se encaminase al 5-4-1, les acompañaría Stoichkov en segunda línea. Si juega un 4-2-3-1, José Ángel o Villares reforzarán la media.

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En ataque

Nunca Bil Nsongo ha estado tan cerca de ser titular en el primer equipo. Es el que tiene más opciones con Zaka y el propio Stoichkov en la recámara. Mulattieri con menos probabilidades.