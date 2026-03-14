Ceuta - Deportivo: este es el posible once del Dépor en la jornada 30 de LaLiga Hypermotion
Muchas incógnitas en la apuesta de Hidalgo en el Alfonso Murube
La rueda de la Segunda División no se detiene. Un Deportivo que podía haber asaltado la semana pasada la zona de ascenso ahora no puede perder comba y se ve amenazado por detrás. Las bajas de Mella y Yeremay le golpean e Hidalgo busca unas soluciones que no son fáciles. Entre esa doble ausencia y la marcha errática del equipo se aguardan más cambios que nunca en la apuesta inicial en Ceuta.
La portería y la defensa
Una de las pocas seguridades es que Álvaro Ferllo estará bajo palos. Desde que llegó ha sido inamovible y eso no cambiará. Parreño sigue a la espera después de haber sido titular en el primer tramo de la temporada.
En defensa Altimira, Loureiro y Quagliata son fijos. Si Hidalgo optase por defensa de cinco, entrarían Ximo y Noubi. Si apostase por retaguardia de cuatro, jugaría el belga. Comas también tiene sus opciones.
La media y la delantera
En el centro del campo Mario Soriano, Riki y Luismi tiene plaza segura esta noche. Si se encaminase al 5-4-1, les acompañaría Stoichkov en segunda línea. Si juega un 4-2-3-1, José Ángel o Villares reforzarán la media.
En ataque
Nunca Bil Nsongo ha estado tan cerca de ser titular en el primer equipo. Es el que tiene más opciones con Zaka y el propio Stoichkov en la recámara. Mulattieri con menos probabilidades.
- Una hostelera de Oleiros sufre un desmayo en su local y se queda sin baja laboral por ser autónoma
- Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
- La multinacional japonesa Resonac resucita la antigua parcela de Alu Ibérica en A Coruña, junto a Marineda: los trabajos empiezan este cuatrimestre
- El local de A Coruña que ha logrado el bronce a la mejor hamburguesa de Galicia: 'Vendemos 1.500 al mes
- El auge de las lavanderías en A Coruña hace que pasen de solución puntual a rutina semanal: 'Hay gente que ya no tiene lavadora en casa
- Arteixo rescatará el aparcamiento de la playa Repibelo después de 20 años
- Rechazado el traspaso de la licencia de un pub de A Coruña porque fue falsificada
- De O Burgo al mundo: así es Jagger, el impresionante gran danés de 85 kilos que ha fichado Zara