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Ceuta - Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la trigésima jornada de Segunda División
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Noticia de los últimos minutos
El Deportivo no cederá entradas al Zaragoza para vender entre sus aficionados
El Dépor sin Mella ni Yeremay
El equipo coruñés está desde anoche en Ceuta, viajó en vuelo chárter
Buenas tardes, deportivistas. Arrancamos nuestro directo del Ceuta-Deportivo con el deseo de vivir un sábado feliz
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