Ceuta - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 30 de LaLiga Hypermotion

Tras el revolcón de la semana pasada ante el Granada, el Deportivo busca rehacerse y volver a engancharse la lucha por el ascenso directo ante el Ceuta en el Alfonso Murube, un campo que visitó en Primera RFEF hace tres años y medio. Un baño de realidad del que entonces salió vivo. Ahora le espera un equipo que solo tiene cinco puntos menos en la tabla.

La clasificación no le ofrece un respiro a un Deportivo que también debe estar atento al retrovisor por los rivales que vienen por detrás y que le pueden dejar fuera de play off de ascenso. La lesión de Mella apunta a ser más grave de lo que parecía en un primer momento y Yeremay tampoco estará. Hidalgo busca las piezas para suplir una doble ausencia con la que el Dépor no contaba hace 500 días.

El Ceuta también cuenta con las bajas de Rubén Díez y Kuki Zalazar, dos exdeportivistas que suman once tantos y que eran la gran amenaza caballa en un duelo nocturno que marcará el futuro inmediato del deporgico.

Horario del partido entre el Ceuta y el RC Deportivo

El Deportivo llegará a Ceuta después del golpe del Granada pero como uno de los mejores equipos a domicilio de la competición. Todo lo que no consigue en Riazor lo va sumando fuera, aunque es verdad que se encontrará a uno de los mejores locales de Segunda. Diez victorias en casa.

El Ceuta - Deportivo se disputará este sábado 14 de marzo a las 21.00 horas en el Alfonso Murube.

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Dónde ver en TV el partido entre el Ceuta y el RC Deportivo

El encuentro entre el Ceuta y Deportivo tendrá retransmisión en directo por televisión. Será a través de las plataformas habituales de pago, sin opción en canales en abierto. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales.