Depor Abanca - Barça: Vuelta a la acción con una misión casi imposible

Después de tres semanas de parón, el Dépor Abanca regresa a la competición, con nueve jornadas por delante para terminar la competición, los deberes prácticamente entregados, pero la ilusión de seguir creciendo y mejorando cada jornada. Riazor se vestirá de gala (12.00, DAZN) para acoger un encuentro ante el Barça que, por sí solo, atrae a centenares de aficionados del cuadro culés, como se pudo mostrar la temporada pasada, con 8.857 espectadores, el día en el que el conjunto blanquiazul también volvía a competir en la Liga F.

Fran Alonso no podrá contar con Millene Cabral, baja para lo que resta de temporada. Tampoco con Paula Novo y Lucía Rivas, que participaron con el equipo filial en el empate ante el Olímpico de León (2-2), un rival directísimo por la salvación en Segunda RFEF. Podría estrenarse, eso sí, Hildah Magaia, la delantera sudafricana que firmó el equipo en enero y todavía no ha podido debutar. La ariete, que todavía «está lejos» de su mejor versión, como explicó Alonso, se estrenó la semana pasada en un amistoso ante el Real Oviedo. No obstante, no se espera que sea de la partida. Respecto al último partido, podría repetir Marisa para acompañar a Ainhoa Marín y Espe Pizarro. La ariete fue clave en el triunfo por 1-2 ante el Levante, cuando anotó su segunda diana en liga (lleva cuatro sumando el doblete de Copa ante el Guiniguada Apolinario).

El Dépor Abanca, a mejorar la imagen de la ida

El Dépor Abanca busca también mejorar la cara mostrada en el partido de ida, en el que cayó duramente derrotado 8-0, todos durante el primer tiempo. Vencer se antoja prácticamente imposible. El Barça solo ha cedido tres puntos en todo el curso, ante la Real Sociedad. Llegará, eso sí, con rotaciones, tras empatar (0-0) ante el Badalona en la ida de las semifinales de la Copa. La vuelta será el próximo miércoles y en marzo afronta la Champions.

Las blanquiazules, a doce puntos del descenso, podrán permitirse un encuentro sin estrés en el que mantenerse con vida hasta el final será casi un triunfo ante un conjunto de otra galaxia.