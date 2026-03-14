El Deportivo no cederá entradas al Zaragoza para vender entre sus aficionados
Toman la decisión porque no les enviaron ninguna en el partido de la primera vuelta y para evitar problemas de seguridad
Los aficionados del Deportivo no pudieron acudir a la grada del Ibercaja Estadio en el duelo ante el Zaragoza de la primera vuelta (estadio provisional en el que juega por las obras de La Romareda para el Mundial 2030) y ocurrirá lo mismo con los seguidores maños que pretendían desplazarse a Riazor para el choque de la próxima semana entre ambos equipos. El Deportivo toma la decisión ya porque no se reservó ninguna zona del estadio provisional para sus aficionados, con lo que cree que debe actuar de la misma manera ahora. También porque en la primera vuelta hubo seguidores blanquiazules que llegaron a hacerse con localidades y fueron anuladas, con lo que el club coruñés quiere evitar cualquier tipo de suspicacia en ese sentido.
El Deportivo dará a conocer en breve las condiciones de la venta de las entradas para el público en general para este partido en las existen muchas opciones de que refuerce las circunstancias para que acaben en aficionados del Deportivo. En las últimas temporadas el Deportivo-Zaragoza ha sido declarado de alto riesgo, al igual que los duelos ante Burgos y Racing de Santander.
El Deportivo suele atender las peticiones en reciprocidad a lo que le ofrecen con un máximo de unas 900 entradas que es lo que puede despachar en la zona acotada para los seguidores visitantes en Riazor. Ahora dispondrá de todo el billetaje.
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