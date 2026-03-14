Hidalgo: "Jugamos un partido muy valiente con y sin balón"

Aliviado y extasiado por la victoria sobre la bocina con un misil de Altimira. Así se mostró Antonio Hidalgo al término de una remontada (1-2) que le dedicó expresamente a David Mella. "Sufrimos muchísimo, ha sido un partido de tú a tú ante un rival que te exige muchísimo cuando vas a buscarlo", reconoció el técnico de Canovelles en los micrófonos de LaLiga Hypermotion TV al término del encuentro. A pesar del tormento, reconoce el mérito de sus pupilos tras una semana complicada: "Jugamos un partido muy valiente con y sin balón".

El entrenador catalán le dio mucho valor en la sala de prensa al trabajo visto en el Alfonso Murube "en un partido de mucho estrés". "El Ceuta te pone en todo tipo de situaciones. Nosotros estábamos llegando, pero ellos finalizaban todas las veces que llegaban. A partir del 1-1 pudimos tocar más en campo contrario. En la segunda parte estuvimos más cómodos y se decidió por una genialidad de Altimira", resumió.

Sobre el tanto del triunfo, Hidalgo elogió al lateral, que en este encuentro asumió funciones más ofensivas. "Sabemos de su calidad. Le felicitamos, pero hay que quedarse con el trabajo del equipo", reflexionó. Reconoció, también, el aporte y el gol de Bil Nsongo en su primera titularidad. "Es un chico encantador, siente la profesión. Nos da mucho en esa última línea", resaltó sobre el camerunés.

Sin Mella y Yeremay

Sin Mella ni Yeremay, Hidalgo reconoció los ajustes para paliar dos ausencias sensibles. "Necesitábamos más energía en banda con la pérdida de David. Alti venía jugando de lateral, pero antes ya había jugado en esa posición más avanzada. Metiendo a Luismi por dentro ganamos un hombre más para el inicio fuimos capaces de establecernos en campo rival", detalló. Antonio Hidalgo avanzó que Miguel Loureiro se quedó en la caseta al descanso tras sufrir "un golpe" en la primera parte. "Vamos a ver el alcance cuando le hagan pruebas", añadió.

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El Dépor duerme segundo, en puestos de ascenso directo, pero el entrenador llama a la mesura tras un partido en el que vio dar "pasos adelante" a los hombres adecuados. "Las semanas, cuando pierdes, son complicadas emocionalmente. Tenemos que saber convivir con ello", advirtió. Lo aplica, también, a Riazor, donde espera "que los jugadores sean capaces de mostrar la versión" que les llevó al éxito en Ceuta.