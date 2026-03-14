Segunda División
Las notas individuales del Deportivo ante el Ceuta: Altimira y Bil Nsongo brillan en el Murube
El camerunés anotó el gol del empate
El Deportivo venció al Ceuta gracias a un golazo de Altimira que sitúa, a falta de que juegue el Castellón, al conjunto blanquiazul en zona de ascenso directo tras el pinchazo del Almería. Antonio Hidalgo se mostró muy satisfecho con un triunfo sobre la bocina en el que el protagonista fue el claro MVP del duelo. Bil Nsongo, con una diana, fue el otro jugador destacado en una gran noche para el ariete camerunés.
EL MEJOR
Adrià Altimira (9): Dio la victoria con un gol de bandera, y también dejó varios buenos envíos desde la banda.
EL ONCE
Álvaro Ferllo (5): Dejó una buena mano. No pudo hacer más en la jugada del primer gol.
Ximo Navarro (5): De menos a más. Sufrió mucho con Koné al principio, se rehizo con solvencia.
Miguel Loureiro (5): Estaba jugando un buen duelo hasta que se llevó el golpe que le obligó a parar.
Arnau Comas (6): Mostró contundencia y fue haciéndose al partido con el paso de los minutos.
Quagliata (5): Recorrió la banda una y otra vez. Le viene mejor jugar con un socio por delante.
Villares (6): Buen papel en su regreso al once titular, jugando en un rol más posicional.
Mario Soriano (6): Pasó más desapercibido que en otros partidos, y pudo dejar una asistencia de cabeza.
Luismi Cruz (4): No terminó de encontrar su sitio. Desde la izquierda no tiene el mismo peligro.
Stoichkov (4): Tuvo varias buenas ocasiones que no logró definir bien.
Bil Nsongo (8): Excelente partido. Acabó agotado. Gol y varias situaciones de mucho peligro.
El banquillo del Deportivo
Noubi (5): Se adaptó bien.
Herrera (5): Tuvo una gran ocasión. Participa en el gol.
Mulattieri (5): Apenas entró en juego. Se quedó algún balón.
Barcia (5): Vio una amarilla.
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