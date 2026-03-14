El Sporting no se olvida de Yeremay: récord a la vista y dura pugna

El mercado de fichajes de enero está sepultado hace un mes, pero los grandes clubes europeos ya definen objetivos para ir posicionándose de cara al verano. Justo en una jornada electoral en el club lisboeta y cuando el canario está lesionado, la prensa portuguesa reaviva las llamas del interés del club de Alvalade. El Sporting de Portugal volverá este verano a la carga por Yeremay después de que el club coruñés y el jugador rechazasen una propuesta de 30 millones más cinco en variables el pasado verano de 2025. En Lisboa no le quitan el ojo, es de nuevo la primera opción y se preparan para batir todos los récords en la historia de las transferencias del club, según A Bola.

Eso sí, después de la posición de fuerza de los dos últimos mercados, en el Sporting ya saben que no será sencillo y que, por mucho que el Dépor esté en Segunda y los verdiblancos en Champions, no será coser y cantar. Sin conscientes de que el Deportivo no vende y, por mucho que al canario se le pueda quedar pequeña la Liga Hypermotion y le seduzca jugar la Liga de Campeones, habrá que quebrar la resistencia de un Deportivo que siempre se ha remitido a la cláusula. Y seguirá siendo así, salvo que el jugador quiera salir y lo pida expresamente.

En el Sporting cruzan los dedos para que el Deportivo porque entienden que será un contexto que favorezca la negociación. Tras haberle salido bien con Luis Suárez, el Sporting no pierde de vista la categoria de plata española y también tiene en cartera a Sergio Arribas, según otros rotativos lusos.

La pubalgia

Más allá de interés que siempre suscita Yeremay, su final de temporada empieza a estar marcado por la pubalgia que le persigue. Lleva ya dos semanas sin podee jugar y en el club no se marcan plazos para su vuelta. Las lesiones de pubis requieren paciencia, más si se apuesta por un tratamiento conservador. Todo para que vuelva al mejor nivel y para que rrgatee el quirófano, algo que no pudo esquivar José Ángel.