0-2 | El Dépor planta cara a un Barça muy superior y sin debilidades

El Deportivo Abanca cayó derrotado ante un Barcelona excesivamente superior (0-2). Las pupilas de Fran Alonso realizaron un gran esfuerzo defensivo, pero en la segunda mitad Marta Torrejón y Alexia Putellas decidieron un encuentro en el que Riazor vivió la mejor entrada de la temporada con notoria diferencia. Más de 4000 espectadores disfrutaron de una versión combativa del cuadro blanquiazul y de un conjunto azulgrana que ni con rotaciones tiene debilidades.

65 minutos resistió el Deportivo Abanca ante el todopoderoso FC Barcelona, un coloso de otra galaxia que utiliza sus partidos de Liga para ponerse a punto de cara a las citas importantes en competición europea. Tanta es su superioridad que llegó y se marchó de Riazor con cinco goles encajados este curso en Liga F.

Una misión imposible para el Deportivo

Era una misión imposible, pero sirva el estado anímico de la plantilla para constatar la notable diferencia entre el partido de la ida (8-0 al descanso) y una vuelta en la que el equipo de Fran Alonso plantó mucha más cara. Este Dépor ya no tiene apuros por el descenso y la pelota quema mucho menos que hace algunos meses.

El equipo de Fran Alonso, en un marcado 4-5-1, soportó durante el primer tiempo los dos tramos de mayor intensidad de un Barcelona plagado de rotaciones. Los pocos minutos que podía pasar con balón, eso sí, las blanquiazules se atrevieron a proponer desde abajo, mostrando buenas movilidades para salir jugando y plantarse en campo rival. También al contraataque, con Ainhoa Marín y Bárbara Latorre en los costados haciendo grandes esfuerzos para avanzar primero en individual y, después, reiniciar el juego y organizar al equipo en un ataque más posicional.

Entre las continuas acometidas del Barcelona, soportadas con dificultad por una defensa de la portería de Inês Pereira numantina, el Dépor logró expandirse con peligro en varias ocasiones. Le faltó un punto de físico para definir mejor los contraataques. Ainhoa, en una jugada elaborada y, poco después, Lucía a balón parado, probaron suerte ante Gemma, que no pasó mayores apuros para dejar su portería a cero. Al filo del descanso, Bárbara tuvo el primero en una buena carrera anulada por la persecución de una defensora y un último control que se le fue largo tras un pase vertical de Merle Barth.

Dominio culé de principio a fin

Las grandes ocasiones fueron culés. Con Aitana Bonmatí votando en Barcelona, las menos habituales mostraron que la rotación catalana es igual de imponente. Salma Paralluelo hizo de veterana (tiene 23 años) en un ataque en el que Carla Julia, junto a la internacional zaragozana, cargaron los costados, por donde llegó el peligro visitante.

La más clara del primer tiempo fue para Fenger, en un mano a mano que salvó Vera Martínez con un cruce providencial. Tras muchos minutos de zozobra, el Barça apretó antes del descanso, en especial con otro remate de Fenger de cabeza.

El cansancio hizo mella en un Dépor que fue incapaz de respirar con balón en la segunda mitad. Ante el acoso continuo, el gol fue cuestión de tiempo. Llegó de la forma menos esperada, tras un centro cruzado de Marta Torrejón que se envenenó y entró ante la mirada de Inês Pereira, pendiente de cualquier posible contacto. La acción fue revisada por un posible fuera de juego, pero subió al marcador pese a las protestas de Fran Alonso.

Hildah Magaia hizo su debut en los minutos finales

Hildah Magaia ante Patri Guijarro / Casteleiro

Mientras el Dépor fue perdiendo energía, en el Barça entraron Alexia Putellas, Graham y Pajor antes de la hora de juego y, después, Claudia Pina y Kika Nazareth. Casi nada. Pere Romeu no quiso sustos, e incluso sacó a la suiza Sydney, que tenía amarilla.

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Alexia Putellas anotó el segundo en una buena llegada desde atrás para cazar un centro de Graham. En los minutos finales debutó Hildah Magaia, la delantera sudafricana firmada este mercado de enero. Tuvo 10 minutos para estrenarse ante su gente y dejó algún buen movimiento. Con esta derrota, el Dépor Abanca permanece en 11ª posición a la espera de que Espanyol y Eibar jueguen este lunes. El Alhama, que marca el descenso, cayó derrotado por 0-1 ante el Sevilla. Sigue a 14 puntos de distancia.