Así está la clasificación de Segunda: El Dépor duerme en ascenso directo pendiente del Castellón

El Deportivo sumó un triunfo agónico, pero vital, en el campo del Ceuta para dar un golpe en la mesa de la LaLiga Hypermotion. Sin Yeremay y sin Mella, el conjunto de Antonio Hidalgo asaltó la segunda posición de la tabla y deja la pelota del ascenso directo en manos de un Castellón que este domingo se enfrenta al Sporting de Gijón (21.00 horas). Con los deberes hechos, al equipo coruñés solo le queda sentarse, esperar y encender la tele para seguir de cerca los próximos pasos de sus rivales.

Más allá de la expectación que genera en A Coruña el partido entre el cuadro orellut y el asturiano, que cierra el domingo, antes se disputan otros choques de interés. El Córdoba recibe a la Real Sociedad B (14.00 horas) en su pugna por acercarse a los seis primeros clasificados. El Granada, en buena dinámica tras vencer en Riazor, se mide en Los Cármenes al Andorra (16.15). En el turno de las 18.30, el Burgos, séptimo con 46 puntos, visita al Eibar y el Málaga, sexto con 48 unidades, se enfrenta en La Rosaleda a un Huesca que inicia la jornada en puestos de descenso. El lunes, la UD Las Palmas, quinta con 48 puntos, cierra la jornada en el campo del Albacete.

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Un sábado de contrastes

La primera parte de la jornada 30 de Segunda División enfrentó a equipos de la zona noble con escuadras que pasan apuros en la parte baja. El Racing de Santander reafirmó su liderato y alcanzó los 59 puntos con un triunfo por la mínima frente a la Cultural Leonesa en el Reino de León (1-2). El Zaragoza, que partía como colista, dio la gran sorpresa del sábado con una victoria en casa contra el Almería (2-0), que se cayó de la segunda plaza en favor del Dépor. El Valladolid, por su parte, se impuso al Leganés (3-2) en el encuentro de la zona roja de la tabla. El viernes, el Cádiz abrió el fin de semana con tres puntos en el campo del Mirandés (0-2)