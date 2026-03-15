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Así fue el golazo de Altimira para darle la victoria al Deportivo en Ceuta en el descuento

Altimira en Ceuta

Altimira en Ceuta / Fernando Fernández

RAC

El Deportivo jugará mejor o peor, se llevará algún revolcón en Riazor para desesperación de su público, pero lo que no se puede negar es la capacidad de su equipo para pelear los encuentros fuera de casa hasta el último segundo.

El equipo coruñés es con 30 puntos el mejor conjunto a domicilio y en parte gracias a goles como el de Adrià Altimira. En Zubieta fue Mario Soriano y en León un penalti que transformó Yeremay. Nunca se rinde.

Fue una larga jugada que partió desde la izquierda y en la que estuvieron involucrados Quagliata, Mario Soriano y Cristian Herrera hasta que descargó Luismi al catalán del Dépor que la clavó en la escuadra.

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Primer gol el día de la reconversión

Hidalgo, en vez de situar a Luismi y Stoichkov en cada banda o jugar con cinco atrás hizo un híbrido. Dispuso un 4-2-3-1 con Altimira de extremo diestro y Stoichkov y Luismi jugando por dentro. Toda la banda izquierda para Quagliata. Altimira se inventó un golazo el día que le cambiaron de posición.

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