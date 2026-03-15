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Los partidos que pierde A Coruña con la renuncia al Mundial 2030

Estaban previstas citas de primera ronda y de octavos de final

Los jugadores de la Selección Española, en la última visita del conjunto nacional a Riazor en 2022.

Los jugadores de la Selección Española, en la última visita del conjunto nacional a Riazor en 2022. / VICTOR ECHAVE

Sara Gallego

A Coruña

Riazor se cae de la lista del Mundial 2030 que organizan conjuntamente España, Portugal y Marruecos y A Coruña no será ciudad bimundialista. Así lo anunciarán la alcaldesa, Inés Rey, y el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, este lunes, justo dos días antes de la visita de la FIFA para evaluar los requisitos del estadio, que estaba marcada para el próximo 18 de marzo. Los problemas para financiar el proyecto, la falta de tiempo para llevar a cabo la reforma de la instalación y otras cuestiones primordiales han llevado al Gobierno municipal a retirar la candidatura, como ya había hecho Málaga previamente. En el estadio herculino estaba prevista la celebración de encuentros de la fase de grupos y uno de octavos de final.

A diferencia de la primera experiencia, en 1982, cuando el recinto coruñés solo albergó duelos de la ronda inicial del torneo, en esta ocasión Riazor se postulaba como escenario de una de las eliminatorias directas. El primer proyecto de remodelación del feudo blanquiazul presentado por el Concello preveía que el aforo superase los 48.000 espectadores después de las obras, aunque finalmente se rebajó a unos 42.000.

Con la Copa del Mundo de 2026 todavía pendiente (se celebra este verano entre Estados Unidos, México y Canadá), no se conocen los contendientes que competirán en 2030. España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay, anfitrionas (las sedes sudamericanas acogerán varios partidos como homenaje a los cien años de la competición), tienen un lugar asegurado entre las 48 mejores selecciones del planeta, pero restan por saber las otras 42.

Visita de España este verano

Lo que se mantiene en pie es la comparecencia de la Selección Española en territorio coruñés el próximo 4 de junio. La escuadra de Luis de La Fuente disputará en Riazor su último choque amistoso antes de volar a México para jugar el Mundial en territorio norteamericano y se medirá a Irak cuatro años después de su última visita, en marzo de 2022.

Noticias relacionadas y más

En aquel partido frente a Islandia, todavía de la mano de Luis Enrique, La Roja venció sin problemas a un rival inferior con los dobletes de Álvaro Morata y Pablo Sarabia y un tanto de Yeremi Pino (5-0).

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