Alfonso Rueda lamenta la renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial para el que la Xunta iba a aportar "el 25%"

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha comparecido tras la reunión del Consello da Xunta de este lunes y a preguntas de los periodistas ha opinado sobre la renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial de Fútbol 2030, noticia que ha lamentado. "Galicia pierde la posibilidad de ser una sede que ya estaba confirmada", ha indicado.

El máximo mandatario gallego ha recordado que la Administración autonómica se comprometió, "en la medida de las posibilidades presupuestarias", a "aportar un 25% de los costes cuando los conociésemos y si creíamos que eran razonables".

Además, se ha abierto a apoyar desde el Gobierno gallego en la mejora de la ciudad deportiva de Riazor anunciada este lunes. "Tenemos una colaboración general para mejorar infraestructuras deportivas, pero no es un compromiso expreso para ser nada en concreto", ha explicado. De todas maneras, recalca que el objetivo era el mundialista. "La disposición de la Xunta era para ser sede del Mundial, no para otra cosa en este momento", ha expresado.

Sin embargo, el presidente gallego no ha aclarado explícitamente si ahora mantendrá este apoyo en caso de que Vigo sea nombrada sede. Rueda ha destacado que la Xunta "está dispuesta a colaborar" pese a que "la sede de A Coruña ya no va a ser posible".

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Más contundente ha sido su compañero de partido, Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en María Pita. El líder de la formación en A Coruña ha indicado que "hoy es un día muy triste para la ciudad". Además, según entiende, Inés Rey queda tocada tras este anuncio. "Su gran proyecto de ciudad al que vinculó la segunda gran transformación de A Coruña se ha convertido en su gran fracaso", ha valorado. "Inés Rey ha estado engañando a los coruñeses durante años, nos ha creado la expectativa, nos ha generado la máxima ilusión y ahora nos lleva a la máxima decepción", ha añadido.