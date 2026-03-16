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Comparecencia en la que Inés Rey y Juan Carlos Escotet anuncia la renuncia de A Coruña al Mundial 2030
Proyecto de reforma para Riazor
Buenos días. En nada comenzará la comparecencia de Inés Rey y Juan Carlos Escotet en la que se anunciará la renuncia al Mundial 2030
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