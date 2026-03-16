Cruce de comunicados: el Zaragoza "lamenta" no disponer de entradas de un Deportivo que no recibió ninguna en el partido de la primera vuelta

El Deportivo comunicó hace unos días que no facilitaría entradas al Zaragoza para vender entre sus aficionados de cara al partido de este sábado en Riazor por razones de seguridad e invocando el principio de proporcionalidad, ya que no llegó a su poder ningún billete para sus seguidores, los coruñeses, en el partido de la primera vuelta disputado en el Ibercaja Estadio por las obras de reforma de la Romareda. El club mano no ocultó toda esta realidad y puso sobre la mesa argumentos que le llegaron de A Coruña, pero aún así mostró su "profunda decepción" y lamentó que sus "aficionados no puedan acudir a animar al equipo en Riazor".

No se hizo esperar la réplica de los coruñeses que recuerdan que "en las dos últimas temporadas no recibió entradas, salvo las de cortesía, para poner a disposición de la afición deportivista en los encuentros disputados por el equipo en la ciudad aragonesa". El club coruñés "aplicó el principio de reciprocidad" y decidió que "no poner" billetes en manos de su rival para el duelo de este fin de semana. El Dépor aduce que "esta decisión responde igualmente a criterios organizativos y de seguridad, atendiendo a la rivalidad existente entre ambas aficiones y con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del partido y evitar posibles incidentes". Eso sí, "remitirá al Real Zaragoza el mismo número de entradas de cortesía que el club aragonés entregó a la entidad con motivo del encuentro de la primera vuelta".

Antecedentes

Los aficionados del Deportivo no pudieron acudir a la grada del Ibercaja Estadio en el duelo ante el Zaragoza de la primera vuelta (estadio provisional en el que juega por las obras de La Romareda para el Mundial 2030) y ocurrirá lo mismo con los seguidores maños que pretendían desplazarse a Riazor para el choque de la próxima semana entre ambos equipos. El Deportivo toma la decisión porque no se reservó ninguna zona del estadio provisional para sus aficionados, con lo que cree que debe actuar de la misma manera ahora. También porque en la primera vuelta hubo seguidores blanquiazules que llegaron a hacerse con localidades y fueron anuladas, con lo que el club coruñés quiere evitar cualquier tipo de suspicacia en ese sentido.

El Deportivo da prioridad a sus socios en las condiciones de la venta de las entradas para el público en general para este partido en el que existen muchas opciones de que refuerce las circunstancias para que acaben en aficionados del Deportivo. En las últimas temporadas el Deportivo-Zaragoza ha sido declarado de alto riesgo, al igual que los duelos ante Burgos y Racing de Santander.

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El Deportivo suele atender las peticiones en reciprocidad a lo que le ofrecen con un máximo de unas 900 entradas que es lo que puede despachar en la zona acotada para los seguidores visitantes en Riazor. Ahora dispondrá de todo el billetaje.