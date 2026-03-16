Discurso íntegro de la alcaldesa de A Coruña Inés Rey en la comparecencia de renuncia al Mundial y anuncio de reforma de Riazor

"Bienvenidos todos a este salón de plenos en un día relevante para la ciudad.

A Coruña es una ciudad con ambición. Por eso aspiramos a ser sede del Mundial. Lo hicimos convencidos de que nuestra ciudad, su afición y su tradición futbolística estaban plenamente capacitadas para formar parte de un evento de esta magnitud.

Pero también somos una ciudad que toma sus decisiones pensando en el largo plazo y en lo que verdaderamente necesita su gente.

Un evento como el Mundial implica importantes exigencias organizativas y de inversión en múltiples ámbitos: infraestructuras deportivas, movilidad, alojamiento, seguridad y servicios para la ciudad. Y ante ese escenario teníamos la responsabilidad de analizar con serenidad qué era lo mejor para A Coruña.

Queríamos ser sede del Mundial, pero no a cualquier precio. Y sobre todo queríamos que cualquier proyecto que impulsáramos estuviera pensado para la ciudad, para su futuro y para quienes viven aquí cada día.

Por eso hoy quiero anunciar algo importante.

Hemos alcanzado un acuerdo con los accionistas mayoritarios del Real Club Deportivo para impulsar conjuntamente la modernización de toda la ciudad deportiva de Riazor: el estadio, el Palacio de Deportes y el conjunto de instalaciones deportivas.

Y lo haremos con un proyecto que permitirá mejorar nuestras infraestructuras deportivas y que estará pensado para el Deportivo, para su afición y para toda la ciudad.

Hoy sellamos una alianza para el futuro del deporte en A Coruña.

Para el desarrollo de este proyecto contaremos también con el apoyo de la Diputación, que se implicará para que la ciudad y la afición dispongan de unas instalaciones a la altura de lo que merecen.

Desde el primer momento teníamos claro un objetivo: que Riazor pudiera avanzar hacia el futuro con un proyecto sólido y pensado para la ciudad.

Por eso hemos mantenido un diálogo constructivo con el Deportivo para encontrar una solución que sea positiva para todos. Y fruto de ese diálogo hemos tomado una decisión responsable: renunciar a continuar con la candidatura del Mundial y concentrar nuestros esfuerzos en un proyecto propio para A Coruña.

Hemos tomado esta decisión pensando en lo que es mejor para la ciudad, para el Deportivo y para el futuro del deporte en A Coruña.

El Mundial habría sido un acontecimiento importante durante unos días.

Pero lo que hoy ponemos en marcha es un proyecto pensado para décadas.

Un proyecto diseñado a medida de las necesidades de A Coruña y de los coruñeses.

Y lo más importante: hoy iniciamos una nueva etapa de colaboración entre el Concello y el Deportivo.

Una etapa en la que trabajaremos juntos para seguir mejorando Riazor y todo su entorno deportivo.

Siempre he creído que las decisiones consensuadas tienen más futuro que las imposiciones unilaterales. Y también creo firmemente que cuando al Deportivo le va bien, le va bien a toda la ciudad.

El acuerdo que hoy presentamos abre precisamente ese camino.

Un camino de colaboración, de diálogo y de proyecto compartido que permitirá mejorar nuestras infraestructuras deportivas y fortalecer el papel del deporte en la vida de A Coruña.

Hoy no cerramos una puerta.

Hoy abrimos una nueva etapa.

Una etapa en la que Concello y Deportivo trabajarán juntos para construir un Riazor mejor y para impulsar un proyecto deportivo que beneficie al club, a la ciudad y a todos los coruñeses y coruñesas.

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Muchas gracias".