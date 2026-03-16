Discurso íntegro del presidente del Deportivo Juan Carlos Escotet en la comparecencia de renuncia al Mundial y anuncio de reforma de Riazor

"Alcaldesa, presidente de la Diputación, autoridades. Buenos días.

Comparecemos hoy en este Salón de Plenos del Ayuntamiento de A Coruña para formalizar un marco de colaboración que define el futuro de la relación entre el Real Club Deportivo y el Concello de A Coruña.

Este acuerdo es la culminación de una voluntad común: alinear los objetivos del club con los intereses generales de la ciudad.

Coincido con la alcaldesa en que el progreso de A Coruña y el crecimiento del Deportivo son realidades inseparables. Todo lo que es bueno para A Coruña es bueno para el Deportivo.

Nuestra institución, tras 120 años de historia, actúa como un activo estratégico de la ciudad. Por ello, esta alianza busca consolidar nuestra vinculación con el entorno urbano, social y cultural de A Coruña desde una gestión responsable y profesional.

El convenio que hoy acordamos no es una respuesta a necesidades coyunturales, sino la base de una nueva etapa de colaboración técnica y administrativa.

Establece un marco de seguridad jurídica y planificación que nos permitirá trabajar con el Concello bajo criterios de eficiencia, coordinación y visión de futuro.

La estabilidad institucional es el requisito indispensable para que cualquier proyecto importante sea viable y sostenible en el tiempo.

El Complejo deportivo de Riazor es un espacio de identidad colectiva. El proyecto que iniciamos no busca

únicamente cumplir con requisitos externos o temporales; pretende evolucionar el estadio y su entorno para integrarlos plenamente en la vida diaria de la ciudad.

Queremos un espacio que genere valor los 365 días del año, acogiendo actividad deportiva, social y cultural que beneficie a toda la ciudadanía.

Como accionistas mayoritarios, queremos reiterar nuestro compromiso firme y a largo plazo con la inversión en el Deportivo y en el Complejo de Riazor. Entendemos nuestra presencia aquí como una apuesta por el crecimiento de la ciudad.

El objetivo es consolidar una institución que actúe como motor de dinamización y que proyecte el nombre de A Coruña con rigor y profesionalidad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Este acuerdo representa una oportunidad de crecimiento ordenado para el RC Deportivo y constituye una mejora para las infraestructuras públicas de A Coruña.

Iniciamos hoy una etapa de entendimiento mutuo con el convencimiento de que la colaboración público-privada es la mejor herramienta para servir al interés general de los coruñeses.

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Muchas gracias".