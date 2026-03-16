Encima de la mesa, el convenio de Riazor, el dinero a invertir, los plazos y los actores de la nueva reforma

Ilusión perdida, ilusión renovada, mucho por hablar. Ya no estará la FIFA por el medio, la baraja es otra y los dos actores principales, Concello de A Coruña y Deportivo, tienen otro talante, pero ese nuevo escenario no quita que haya muchos aspectos centrales por aclarar de esa «reforma de la Ciudad Deportiva de Riazor». El trabajo ya ha comenzado.

Comisión

Los primeros pasos van encaminados a conformar una comisión que defina el proyecto en la que estén presentes miembros del Concello, del Deportivo y de la Diputación con la que todas las partes estén cómodas. Es el primer paso y ya se han puesto manos a la obra.

El dinero

Muchos de los detalles del proyecto no fueron revelados, porque forman parte de esa negociación directa entre Juan Carlos Escotet e Inés Rey. Todo hace indicar que el gasto final no llegará a los más de cien millones que requería reformar Riazor para el Mundial, pero la apuesta será importante.

Los plazos

Ya no existe la urgencia de esa fecha límite del 2030, pero el proyecto se irá asumiendo poco a poco y es mucho más poliédrico porque afecta a más recintos de la Ciudad Deportiva. Uno de los aspectos pendientes es cerrar un coronograma de actuaciones.

Comparecencia de Escotet e Inés Rey para anunciar la renuncia de A Coruña al Mundial 2030 / Casteleiro

Los espacios

Dos de los puntos neurálgicos de las propias obras serán, sin duda, el Palacio y el propio estadio, pero hay más recintos como el frontón, la piscina y la polideportiva. Ambas partes deben definir dónde se actuará. Hay, además, zonas comunes que pueden ganar relevancia como el espacio triangular entre el Palacio, el frontón y la grada de Pabellón.

Los actores

A la mesa se sentaron el lunes Concello, Deportivo y Diputación y la alcaldesa ya abrió la puerta a más administraciones. Alfonso Rueda, horas más tarde, ya no se cerró en banda a sumarse en la financiación. La Xunta invirtió en A Malata, pero no así en Balaídos.

El convenio

El Dépor y el Concello tienen un convenio de uso de Riazor firmado hasta 2049, aunque en la negociación de hace dos años el club quería una vinculación más larga, de 40 años, hasta 2064. Es uno de los aspectos a tratar.