Oltra, nuevo entrenador de un Huesca que recibe al Deportivo en un mes

La Sociedad Deportiva Huesca alcanzó un acuerdo con el técnico exdeportivista José Luis Oltra (València, 1969) para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo azulgrana hasta el final de la presente temporada. Oltra, que llega acompañado de Francisco Blasco como segundo entrenador, ya dirige este lunes el primer entrenamiento del equipo azulgrana. El Deportivo aparece en el horizonte porque será rival de los oscenses en un mes, la segunda semana de abril.

Con su llegada, el club incorpora a uno de los técnicos más experimentados del panorama nacional, con más de 80 encuentros dirigidos en la máxima categoría del fútbol español y más de 400 partidos en los banquillos de Segunda División.

Su trayectoria

Consiguió ascender a Primera División a Tenerife en la temporada 2008-2009, un éxito que se repitió en la 2011-2012 como entrenador del Deportivo.

El nuevo preparador azulgrana destaca por su capacidad de liderazgo, su propuesta de juego asociativo y un conocimiento exhaustivo de la categoría.

Clubes como el CD Castellón, Levante UD, Ciudad de Murcia, UD Almería, RCD Mallorca, Recreativo de Huelva, Córdoba CF, Granada CF, Racing de Santander y CF Fuenlabrada forman parte de su extensa trayectoria.

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En la temporada 2022-2023 entrenó al AEK Larnaka, equipo con el que alcanzó los octavos de final en la UEFA Conference League. Posteriormente, formó parte del cuerpo técnico del Sevilla CF y dirigió al CD Eldense en el tramo final de la temporada pasada.