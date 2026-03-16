Las reacciones a la renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial de Fútbol 2030: del "día triste" al "desenlace lóxico"

Las reacciones a la renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial de Fútbol 2030 no se hicieron esperar tras la comparecencia realizada en la mañana de este lunes por parte de la alcaldesa Inés Rey --quien declaró que "con o sin inversor privado la ciudad acabaría hipotecada"-- y el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet.

Uno de los primeros en ofrecer su valoración fue el portavoz del Partido Popular en el Concello de A Coruña, Miguel Lorenzo, que ha indicado que "hoy es un día muy triste para la ciudad", expresa. Además, según entiende, Inés Rey queda tocada tras este anuncio. "Su gran proyecto de ciudad al que vinculó la segunda gran transformación de A Coruña se ha convertido en su gran fracaso", valora. "Ines Rey ha estado engañando a los coruñeses durante años, nos ha creado la expectativa, nos ha generado la máxima ilusión y ahora nos lleva a la máxima decepción", añade.

En esta reacción, Lorenzo ataca directamente a la alcaldesa y a su equipo. "Lo hemos dicho siempre, la ciudad fue elegida como sede porque tiene todos los mimbres, pero que con esta alcaldesa no iba a ser realidad porque su gobierno no está a la altura de este proyecto", a lo que añade que "una vez más ha demostrado su incapacidad para llevar a cabo los proyectos de ciudad".

En un comunicado enviado a los medios, el portavoz popular también se hace varias preguntas tras lo escuchado en la comparecencia del Palacio de María Pita. "¿Cómo puede decir hoy sin sonrojarse que el Mundial es solo un asunto de tres días, cuando hace unos meses decía totalmente lo contrario, diciendo que era el proyecto de su mandato, la pieza fundamental de la segunda transformación de la ciudad?", interroga. "¿Cómo puede decir hoy sin sonrojarse que esperaba que la FIFA relajase las exigencias, cuando, además, el proyecto de 100 M€ que presentó en su momento cumplía todas las condiciones?", termina.

Jorquera habla de mala gestión

Por su parte, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera, ha incidido en que esta renuncia “é o desenlace lóxico” a un asunto “mal xestionado” desde el principio por el gobierno local. "A alcaldesa apresurouse a pór a camiseta de Naranjito, pero non suou a camisa para dotar da suficiente solvencia o proxecto da Coruña como sede", añade.

“O Goberno local pecou dunha mestura de triunfalismo e de falta de realismo. Alén diso, en ningún momento practicou a necesaria transparencia, nin coa sociedade nin coa Corporación municipal. Ese foi o maior atranco para o proxecto. Así, durante todo o proceso descoñecemos aspectos básicos tales como as vías de financiación, a identidade dun hipotético operador privado e os beneficios que este obtería da explotación dun estadio que é propiedade de todas as coruñesas e coruñeses”, afirma Jorquera.

En una nota de prensa, a diferencia de Lorenzo, Jorquera también alude al acuerdo con el Deportivo. "Agardamos que, nesta nova fase, en que se anuncia unha reforma máis modesta do estadio e o seu uso durante os 365 días do ano, o Goberno local non volva incorrer na mesma falta de transparencia que durante todo o errado proceso da candidatura mundialista”, remarca Jorquera, quien además añade que “continuamos a demandar investimentos no complexo deportivo de Riazor, a mellora da contorna do estadio e que calquera reforma do estadio de Riazor reverta no beneficio da cidade”.

Rioboo muestra su "apoyo y respeto"

Otra voz que se ha manifestado es la de José Ramón Rioboo, alcalde del ayuntamiento limítrofe de Culleredo. En un comunicado, el regidor manifiesta su "apoyo y respeto" a la decisión de A Coruña de no continuar con la candidatura. Según el culleredense, la medida es "responsable y sensata". "El desembolso necesario es muy superior a la repercusión económica prevista", añaden desde el concello.