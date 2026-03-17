La asistencia de Yeremay en Zaragoza que multiplica la nostalgia por su ausencia
En la primera vuelta alumbró una obra de arte en el Ibercaja Estadio
Yeremay Hernández lleva tres semanas sin pisar un terreno de juego en partido oficial y, aunque el Dépor resiste y ha asaltado recientemente la segunda plaza, su ausencia se hace cuesta arriba para un equipo y una afición que echan de menos a uno de los futbolistas más desequilibrantes de Segunda División, sino el que más. No será sencillo tampoco que el canario sea de la partida este sábado ante el Zaragoza en Riazor. La pubalgia tiene un proceso de recuperación un tanto disfuncional. El equipo maño fue justo el conjunto ante el que alumbró esta temporada una de sus grandes obras de arte.
Arrancó en campo propio y se hizo uno de sus controles orientados de tacón. Salió hacia la derecha para apurar la banda, mientras cabalgaba con la pelota. Ale Gomes intentó perseguirle sin éxito, aunque acabó arrinconándolo cerca de la línea de fondo. A pesar de que una carrera de 70 metros deja sin oxígeno a cualquiera, fue capaz de tener la lucidez para inventarse una asistencia de tacón al corazón del área, donde estaba David Mella para remachar. Ambos se fundieron en un abrazo, una imagen que no se podrá repetir el fin de semana. Todo en el minuto 72 de aquel 2 de noviembre de 2025 para hacer el 0-2 en el Ibercaja Estadio tras el primer tanto de Mario Soriano.
Las palabras de Yeremay tras aquella asistencia
"Estoy muy contento. Salí al campo a disfrutar, no he pensado mucho, he sacado una sonrisa, y cuando sonrío y disfruto, cuando trabajo, me junto, cuando hago todas esas cosas, creo que voy un paso por delante", reflexionó Yeremay tras un partido en el que cree haber estado "muy bien", y no solo con balón, también cumpliendo con ese trabajo que le "pide" Antonio Hidalgo y que ante el Zaragoza "se ha notado en el campo".
El 10 deportivista tuvo entonces una conversación con Hidalgo que le ha dado confianza. Ante el Zaragoza en la primera vuelta demostró por qué está llamado a ser el mejor jugador de la competición: "He salido con ganas de disfrutar, no pensé mucho, solo cogí el balón y disfrutaba. El otro día tuve una charla con el míster y me pedía que disfrutase, que no pasaba nada por perder un balón o lo que sea, que confiaba mucho en mí. He disfrutado. Salí, disfruté, cogí el balón e hice lo que mejor sé hacer. Ahora tengo que seguir haciéndolo, que es lo más difícil".
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