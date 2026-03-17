Los peores presagios se cumplen: Mella pasa por el quirófano y afronta una baja de larga duración

En menos de una semana donde había luces empezaron a aparecer tinieblas y el cielo se oscureció para David Mella. El zurdo de Espasande acudió este martes a la consulta del doctor Manuel Leyes, una eminencia en lesiones de ligamentos de la rodilla. Pocas dudas había ante el diagnóstico que llevaba de A Coruña de las segundas pruebas a las que fue sometido cuando persistía el dolor y empezaba a bajar el edema. El golpe que se llevó de Diaby le generó daño en los ligamentos de su rodilla izquierda y será sometido este miercoles a una intervención para reparar la zona y dar los primeros pasos para poder volver cuanto antes.

La operación y la zona dañada llevan inequívocamente a David Mella a perderse lo que queda de temporada y a afrontar una baja de larga duración que compromete su pretemporada el ejercicio 2026-27. La prudencia guiará los pasos a seguir ahora con una de las joyas de la cantera de Abegondo y uno de los futbolistas más queridos por la grada de Riazor.

Su adiós, bajo estas circunstancias y con esta repercusión, es un golpe emocional para él y para el Deportivo. Es también un estacazo deportivo para un grupo que aspira a subir a Primera División y que tiene calidad en su plantilla, aunque siempre sea insustituible un futbolista como el zurdo de Espasande. De momento, Hidalgo ha adelantado la posición de Altimira y ha movido piezas, ya que a este percance se ha sumado en las últimas semanas el de un Yeremay Hernández que lidia con una siempre pegajosa pubalgia. El canario, eso sí, emitió en el inicio de la semana señales positivas al realizar parte del entrenamiento con el grupo.

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No es la primera vez

A David Mella le tocará pasar por un trance parecido al que tuvo que afrontar después de ser campeón de España juvenil con el Deportivo. Entonces no fue un problema de rodilla, pero sí con la misma pubalgia que ahora persigue a Yeremay. Lastró su juego durante mucho tiempo hasta que todas las partes decidieron parar y afrontar un largo tratamiento conservador en el salto al Fabril en Tercera que le llevó a estar cinco meses de baja. Llegó a tiempo para subir al equipo en O Barco. Menos de un mes después estaba debutando con el Dépor en Primera RFEF de la mano de Rubén de la Barrera. Ya para el otoño se instaló en el primer equipo y lo llevó a Segunda División. Desde entonces, aunque no haya sido titular indiscutible, es un pilar básico. Ahora el Dépor lo pierde durante un largo periodo de tiempo.