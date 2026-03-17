Yeremay da un paso para volver a jugar y Miguel Loureiro se entrena al margen

La presencia de Yeremay Hernández en el césped de la Ciudad Deportiva de Abegondo para realizar parte de la tareas de trabajo con el grupo fue la buena nueva de la mañana en el regreso al trabajo del primer equipo blanquiazul con la mente puesta en el duelo de este sábado en Riazor ante el Zaragoza. En el lado negativo de la balanza, está Miguel Loureiro, que sufre un esguince de tobillo después del fuerte golpe que se llevó en el Alfonso Murube de Ceuta que le llevó a ser sustituido al descanso. El central cercedense realizó tareas personalizadas sin integrarse en la dinámica de Antonio Hidalgo.

Todo dependerá de la evolución en los próximos días de ambos. El canario parte en mejor posición la semana, pero su dolencia viene de lejos, requiere tacto y no suele tener un proceso de recuperación excesivamente lineal. El ex del Huesca debe bajar el ritmo ante la inflamación, pero su dolencia es de menor recorrido. Aun así, son los dos seria duda para el partido de este fin de semana.

Los que son baja segura son Dani Barcia, por sanción; y David Mella, quien ya está en Madrid para que sea evaluada su rodilla el miércoles por el doctor Manuel Leyes y decidir el tratamiento oportuno. Pasar por quirófano es un escenario plausible.

Ausencias en el Zaragoza

El Real Zaragoza acudirá a Riazor con dos bajas por sanción, ya que Juan Larios y Keidi Bare vieron la quinta amarila y no podrán jugar por acumulación de amonestaciones, en un partido en el que tampoco estarán seguro los lesionados Tachi, Guti, Valery y El Yamiq. El albanés la recibió por protestar al colegiado que no le sacara cartulina a Álex Muñoz por una falta a Rober, mientras que el lateral fue castigado con esa tarjeta por una clara falta a Miguel de la Fuente. Así, ambos no jugarán el próximo sábado ante el Deportivo (21.00 horas).

"Son decisiones que se toman muy rápido en el partido, pero tengo confianza en que el que entre lo va a hacer al 100%", dijo Keidi Bare sobre esa amarilla en el 52 por protestar. En concreto Palencia Caballero consignó en el acta que fue por "realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones". El albanés, relevado solo 13 minutos después, estuvo muy nervioso antes de ser cambiado, aunque en general hizo un buen encuentro.

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Mientras, Larios vio su tercera cartulina en el Zaragoza "por derribar a un adversario evitando un ataque prometedor" en el minuto 72 del choque ante el Almería, pero con la Cultural Leonesa, donde estuvo cedido hasta enero por el Southampton, condición que tiene ahora en el conjunto zaragocista, vio otras dos cartulinas más, por lo que la mostrada por Palencia Caballero supone que cumpla ciclo como Keidi Bare y será sancionado por un partido.