MOBILIDAD
El corte total de tráfico en A Pasaxe coincide con un partido del Deportivo en A Coruña
El partido ante el Córdoba será en un día laborable a la hora de salida de los polígonos, aunque es Semana Santa, donde el tráfico baja un 20% en el vial
El corte de la avenida de A Pasaxe entre los días 30 de marzo y 1 de abril en el tramo comprendido entre el tanatorio Servisa y el Burger King para la demolición del viaducto de acceso al Chuac ha llevado a la Xunta a recomendar el uso de la carretera del puerto desde la glorieta de la Casa del Mar para acceder al hospital desde la ciudad.
Además, ese corte total en A Pasaxe coincidirá con un partido del Deportivo en casa, en uno de esos días sensibles en el tráfico de la ciudad en el que se junta la mobilidad habitual de última hora de la tarde en un día laboral con la gente que acude al estadio de Riazor. El encuentro será ante el Córdoba el martes 31 de marzo a las 20.00 horas.
La Xunta explicó que, como coincide en Semana Santa, son los días con menos tráfico en el vial, con reducciones de un 20%. Para aquellos que procedan del área metropolitana se propone utilizar la avenida de Alfonso Molina hasta el desvío a Matogrande, desde donde se accederá al túnel de Eirís y de allí a la glorieta de Casablanca.
Tramo afectado
Aunque el corte de tráfico se efectuará entre Servisa y Burger King, la Xunta considera que se verá afectada toda la avenida de A Pasaxe, desde la Casa del Mar hasta el puente sobre la ría. En la avenida se cortará el túnel de Os Castros, de forma que todo el tráfico pasará por los carriles laterales para evitar colapsar la zona del hospital. Se justifica la elección de los primeros días de la Semana Santa porque según la Dirección General de Tráfico la circulación se reduce un 20% y no hay transporte escolar. La Xunta admite la posibilidad de que se incremente el colapso de la glorieta de Matogrande porque no se va a abrir el desvío de San Cristóbal a Alfonso Molina, como estaba previsto.
A pesar de que ese martes coincide en Semana Santa, y estarán de vacaciones de centros educativos y muchos centros de trabajo, sigue siendo un día laborable. Además, debido al horario del partido, se espera un gran volumen de tráfico en la ciudad a partir de las 18.00 horas, que suele coincidir con los atascos de salida de los polígonos. Es probable que se produzcan atascos atascos en diferentes puntos de la ciudad que obliguen a armarse de paciencia a los conductores coruñeses.
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