Segunda División
El Dépor organiza un recibimiento en Riazor antes del partido ante el Zaragoza
Los jugadores acudirán en autobús y el club cita a su afición en la puerta 0 para generar ambiente casi dos horas antes del partido
El Deportivo quiere llegar a Primera División de la mano de su gente. El club blanquiazul sabe que el papel de la hinchada será fundamental, cuando además deberá afrontar siete de los últimos 12 partidos en Riazor. La entidad coruñesa ha citado a su afición en la puerta 0 del estadio a las 19.15 este sábado. Los futbolistas llegarán en autobús al campo para realizar un recibimiento y generar el mejor ambiente posible antes del encuentro ante el Real Zaragoza, correspondiente a la jornada 31 de Segunda División.
A las 19.15, casi dos horas antes del partido, el Dépor cita al deportivismo este sábado para hacer un recibimiento mayúsculo antes del encuentro. Para ello, los futbolistas de la plantilla, que habitualmente acuden en sus propios coches o a pie, llegarán en autobús al estadio.
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