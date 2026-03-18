El Deportivo no acudirá al mercado por la lesión de Mella

David Mella pasa este miércoles por el quirófano y, a la espera de que finalice la intervención y de que se establezcan unos plazos más certeros de recuperación, se abre la perspectiva de una baja de larga duración, una circunstancia en la que el mercado de futbolistas en paro aparece como una alternativa. El Dépor, en realidad, podía contratar a un futbolista bajo estas características en cualquier momento porque no tiene ocupadas todas las fichas (está libre el dorsal 24), pero ahora le ha surgido una necesidad.

El club ha analizado el panorama y desde la dirección de fútbol se apuesta por gestionar lo que queda de Liga con los recursos actuales, ya sean del primer equipo o el Fabril. No acudirá al mercado, a falta de como mucho tres meses para que finalice la competición. Esta línea va en la línea de las acciones de estos tres años en el club, ya que consideraba que el zoco que no ofrece lo que necesita un equipo como el Deportivo. En paro solo llegó al club coruñés en los últimos tiempos Cristian Herrera, pero un día después de un cierre de mercado.

Su adiós, bajo estas circunstancias y con esta repercusión, es un golpe emocional para él y para el Deportivo. Es también un estacazo deportivo para un grupo que aspira a subir a Primera División y que tiene calidad en su plantilla, aunque siempre sea insustituible un futbolista como el zurdo de Espasande. De momento, Hidalgo ha adelantado la posición de Altimira y ha movido piezas, ya que a este percance se ha sumado en las últimas semanas el de un Yeremay Hernández que lidia con una siempre pegajosa pubalgia. El canario, eso sí, emitió en el inicio de la semana señales positivas al realizar parte del entrenamiento con el grupo.

No es la primera vez

A David Mella le tocará pasar por un trance parecido al que tuvo que afrontar después de ser campeón de España juvenil con el Deportivo. Entonces no fue un problema de rodilla, pero sí con la misma pubalgia que ahora persigue a Yeremay. Lastró su juego durante mucho tiempo hasta que todas las partes decidieron parar y afrontar un largo tratamiento conservador en el salto al Fabril en Tercera que le llevó a estar cinco meses de baja. Llegó a tiempo para subir al equipo en O Barco. Menos de un mes después estaba debutando con el Dépor en Primera RFEF de la mano de Rubén de la Barrera. Ya para el otoño se instaló en el primer equipo y lo llevó a Segunda División. Desde entonces, aunque no haya sido titular indiscutible, es un pilar básico. Ahora el Dépor lo pierde durante un largo periodo de tiempo.

El Sporting en la misma circunstancia

El Deportivo no es el único que se ha visto en esta recta final con una lesión de larga duración. De hecho, el Sporting ha visto como Ferrari sufría una lesión de tibia y peroné y se encuentra en la misma tesitura. Una de las opciones en el mercado para los rojiblancos es Lucas Pérez, pero parecen proclives, como el Dépor, a tirar con lo que tienen.