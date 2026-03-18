Pablo Insua: "Me hubiera encantado ser un jugador de un solo club en el Dépor"

Casi dos décadas después de su primera vez en Abegondo, Pablo Insua (Arzúa, A Coruña, 1993) regresará a Riazor con la camiseta del Real Zaragoza. Será su segunda vez como visitante en su casa, en el estadio que le vio asaltar el fútbol profesional y confirmar que la cantera blanquiazul debía tener espacio en el Deportivo. Su etapa, sin embargo, se cortó tras dos años, otras dos cesiones en el Leganés, y una salida a Alemania que siempre ha dejado una espinita en el corazón del central, ahora uno de los líderes del vestuario maño. Inmersos en una situación muy difícil, tras dos victorias consecutivas buscarán un triunfo que les permita creer en la permanencia.

Este fin de semana regresa a Riazor. ¿Qué espera sentir cuando pise el césped?

Disfrutar. Para mí es un partido muy bonito, como también lo es para todos mis compañeros. Jugar en Riazor es muy especial. Si no es el mejor, es de los mejores campos de Segunda División. Jugaremos ante un equipo muy potente, que está haciendo una gran temporada. Está ahí en ascenso directo por méritos propios. Tenemos que saltar al campo con todos los sentidos preparados. Hay que estar alerta.

¿Es fácil evadirse del sentimiento personal? ¿O una vez que rueda la pelota no existe nada más que el fútbol?

No, está claro que es un partido especial, pero una vez empieza, yo me centro en lo que tengo que hacer, en hacerlo lo mejor posible. Cuando estás ahí ya no importa quien sea tu rival. Tu mente está trabajando en hacer lo correcto.

¿Es una semana diferente para usted? ¿Le escriben más?

No, al final son muchos años. Es cierto que pocas veces me ha tocado ir a jugar a Riazor, pero ya son muchos años y la gente lo toma con más naturalidad.

¿Cómo ve al Dépor en la carrera por el ascenso? Tienen esa otra presión, diferente a la que cargan ustedes, pero hay exigencia.

Lo veo bien. Sé que la gente es muy exigente, pero el Dépor lleva toda la temporada ahí. Tuvo mejores momentos, otros peores, pero a lo largo de la temporada se ha mantenido regularmente en esa zona. Tiene individualidades muy determinantes que le hacen mantenerse ahí. No sé si ascenderá directo, pero desde luego lo luchará hasta el final.

Es duda para el partido Yeremay. ¿Cuál es la clave para frenar a un jugador así?

Es un jugador muy determinante. Para mí, seguramente, si no es el mejor, es de los dos o tres mejores jugadores de la competición. Es un valor muy grande para el Dépor. Ojalá esté, es bonito para los aficionados, y para nosotros es un reto importante. Cuando juegas ante futbolistas de ese nivel, si sale bien, todo es más bonito. Está claro que es difícil de contrarrestar. Juegue quien juegue será un futbolista de una categoría superior. Pero nosotros venimos de jugar contra el Almería, que tiene grandes individualidades también. Jugadores top. Y pudimos contrarrestarlo con un gran trabajo grupal. Sabemos que uno para uno es difícil, pero el fútbol es once contra once. Tenemos que ayudarnos entre todos.

"Creo que se están haciendo bien las cosas y es cuestión de tiempo que el Dépor vuelva a Primera División" Pablo Insua — Exjugador del Deportivo

Pablo Insua, en un entrenamiento con el Dépor; al fondo, José Luis Oltra / Carlos Pardellas

Pablo Insua repasa su paso por el Deportivo

Llegó en edad infantil al Deportivo. ¿Qué ha supuesto en su vida?

Para mí, en el fútbol, lo fue todo. Es el club de mi vida. El club que me hizo ser profesional, en el que pude disfrutar de un ascenso, de una permanencia. Para mí fue un sueño, y el Dépor me ha hecho vivir de ese sueño. No puedo estar más agradecido. Siempre le deseo y le desearé lo mejor. Ojalá este año pueda lograr el ascenso. Y si no es este, estoy convencido de que lo van a lograr pronto. Creo que se están haciendo bien las cosas y es cuestión de tiempo que el Dépor vuelva a Primera División.

Debutó muy joven, en Bilbao, en Primera División. ¿Cómo recuerda aquel comienzo? No fue en una temporada sencilla.

Ese año empecé a subir algunos entrenamientos sueltos. Coincidió que hubo alguna sanción, alguna lesión, y fui convocado. Entre porque un compañero tuvo que pedir el cambio y fue un momento súper especial. Es un sueño que tienes desde niño e, imagínate, hacerlo con el Deportivo en Primera División fue lo más.

Le tocó San Manés, el Vicente Calderón y el Camp Nou. Casi nada.

Seguramente de los campos más difíciles que pueda haber. Pero yo, feliz. Fueron experiencias, me dio el vuelo de debutar. Ya era mi sueño, hacerlo en esos escenarios fue la leche. Y me dio la oportunidad, la temporada siguiente, de empezar desde el principio siendo uno más de la plantilla.

Insua, en su segundo partido con el primer equipo, intentando parar a Falcao / EFE

No tardó mucho tiempo en llevar el brazalete de capitán. ¿Qué supuso el año en Segunda en el que se asentó?

El año de Segunda logramos el ascenso. Jugué toda la temporada completa, y en Primera alguna vez pude llevar el brazalete. Recuerdo el partido ante el Valencia, que además ganamos 3-0. Fueron más experiencias y momentos especiales.

"Fernando Vázquez me dio confianza. Sin saber lo que podía mostrar, él ya lo intuía, me dio ese refuerzo. Gracias a él pude ser profesional. Estoy súper agradecido a Fernando" Pablo Insua — Exjugador del Deportivo

¿Qué importancia tuvo en su carrera Fernando Vázquez?

Fue fundamental. No es fácil mostrar esa confianza en un chico tan joven. Sobre todo en un defensa, que creo que cuesta un poquito más. Él me la mostró, me dio confianza. Es verdad que yo respondí de buena manera, pero así, sin saber lo que podía mostrar, él ya lo intuía, me dio ese refuerzo. Gracias a él pude ser profesional. Estoy súper agradecido a Fernando.

El tiempo de Pablo Insua fuera del Deportivo

En Alemania, cuando llega al Schalke, sufrió pericarditis. ¿Cuánto le ha marcado algo así a nivel mental para ahora que le toca una temporada muy dura en Zaragoza poder afrontarlo de manera más serena?

Pasé momentos muy complicados en Alemania. Estaba en un club enorme, disfrutando muchísimo, cuando me vino la enfermedad. Fue complicado. Te aparta del fútbol un tiempo, te entran hasta dudas de si podrás seguir jugando o no. Te hace valorar ya no solo el deporte, también la vida. Cuando tienes etapas complicadas y las superas, te hacen afrontar otras de distinta manera. Te prepara mentalmente para situaciones difíciles.

¿Cómo se gestiona el cambio entre las expectativas que podía tener de su carrera, con luego pasar esas trabas?

Es complicado, porque yo en ese momento estaba jugando en Primera División. He jugado casi 100 encuentros, pero seguramente, si no me hubiera pasado eso, sobre todo las lesiones de rodilla, que fueron las dos temporadas en Primera que venía jugando, hubiese podido participar más en Primera. Eso también va marcando un poco tu carrera. Pero hubiese sido peor si me pasase antes y no hubiese podido llegar a Primera, entonces es lo que me tocó, y estoy agradecido a la carrera que tuve. Estoy feliz con la carrera que he tenido hasta ahora. Muy orgulloso. Y ojalá pueda seguir.

Pablo Insua pelea por un balón ante El-Arabi / EFE

¿En estos años ha habido algún momento en el que hubiese podido regresar al Dépor?

Sí, realmente hubo una vez, que fue el año que yo estaba en el Huesca, y el Dépor descendió de categoría. En enero tuve la opción de volver. Todo estaba encaminado, pero Michel, que era el entrenador en ese momento, me dijo que no. Yo venía recuperándome del cruzado, ya estaba bien, pero me dijo que quería contar conmigo, que no quería que yo saliese. A última hora lo frenó. No hubo nunca otro momento.

¿Le quedó la espinita de volver? ¿O de haber jugado un poco más?

Sí, sobre todo en el momento en el que salí al Leganés. Fue una buena cesión, me fue bien, y en ese momento era muy joven. Creo que hubiese podido estar más temporadas ahí, aguantando la situación, a ver qué sucedía. Pero también el club pensó que lo mejor era salir cedido, y después me compró el Schalke. Es la espina esa de seguir ahí sobre todo al principio en el Dépor. Me hubiera encantado ser un jugador de esos que está en un solo club. No pudo ser así, y nada, valoro mucho el tiempo que estuvo, esos dos años en los que conseguimos cosas muy bonitas con el ascenso y la permanencia en la última jornada con el Barça. Fue muy feliz y estoy muy orgulloso de esos dos años.

En ese aspecto, cuando uno toma el primer camino de salida, quizá no se imagina lo que viene después. O que no habrá más caminos de vuelta.

Sí, claro. En un primer momento salgo pensando que es una cesión de un año. Lo normal era volver. Lo hice bien y subimos con el Leganés, que me querían. El Dépor, en ese momento, no tenía claro que fuese a tener minutos en el primer equipo. Deciden que vuelta otra vez y juego muchos partidos. Es ahí cuando llega la oferta del Schalke. El Dépor estaba muy interesado porque era un dinero que le venía bien en ese momento. Y para mí era un paso muy importante, porque al final iba a un gran club.

Pablo Insua, durante su etapa en el Deportivo / LCO

El Deportivo y la cantera

Ahora el Deportivo quiere ser un club de cantera. En aquel momento, la sensación era que había una necesidad, y que Fernando sí apostaba por la gente de la casa.

Está la sensación de que costaba un poco más. Fernando apostó por varios, no solo por mí. Después no hubo continuidad en esa apuesta que ahora sí estoy viendo. Ahora hay jugadores del Fabril que suben al primer equipo. Se están haciendo las cosas muy bien, también con el juvenil, llegando a competiciones importantes, en fases finales... eso demuestra lo bien que se está trabajando en la cantera. Los jugadores más determinantes ahora mismo son futbolistas salidos de Abegondo. Se hacen bien las cosas. Esos jugadores, con confianza y continuidad, pueden ser muy importantes en el Deportivo.

Aquel año que ascendió con el Dépor había una gran necesidad económica, pero usted era muy joven. ¿Sintió el peso de la presión?

Quizá menos porquera era más inconsciente. Igual si me tocase ahora lo viviría de otra manera. En ese momento salía a disfrutar. Disfrutaba de cada partido y poco más. No pensaba mucho más allá. No le daba más importancia. En ese sentido creo que fue positivo. Ahora con perspectiva veo la presión que había. Se notaba porque era un momento complicado. Pero creo que el equipo lo supo llevar bien.

Ahora en Zaragoza le toca ser uno de los veteranos. ¿Le han ayudado todas esas experiencias?

Sí, sobre todo hacerles ver y darles tranquilidad. Que se centren en los suyo. Muchas veces te dejas influenciar por lo que viene de fuera. Que, además, lógicamente, en esta situación no suelen ser cosas que nos ayuden y sumen. A veces es complicado lidiar con esa presión externa. La mejor manera es estar un poco aislado de todo eso, y tratar de dar tu máximo nivel, entrenar lo mejor que puedes y tener la mente limpia. Es la idea que intento transmitir. A veces no es fácil. Evadirse es difícil, y más en equipos con tanta presión. Pero es que tiene que ser así, porque si la gente sabe lidiar con eso está muy bien.

Pablo Insua / Zaragoza

El Dépor - Zaragoza de este fin de semana

Han sumado dos victorias seguidas. ¿Cómo llegan a Riazor?

Bien, llegamos animados. La situación que tenemos está claro que es mala, pero estas dos victorias nos dan confianza y ánimo para afrontar las últimas 12 jornadas. En general toda la temporada ha sido mala, pero veníamos de unas semanas muy complicadas, un último mes muy complicado. Estas dos victorias te hacen ver las cosas desde otra perspectiva. También nos da la sensación de vernos capaces de competir, de ganar partidos incluso ante equipos fuertes. Esto siempre te refuerza.

¿Cómo les está influyendo David Navarro?

Ha venido con una energía nueva. Es un entrenador muy motivador. Nos limpió un poco las mentes en ese sentido. También el llegar y lograr una victoria refuerza todo mucho más. Estamos sintiéndonos muy a gusto con esta nueva idea. La motivación que nos transmite es importante. Ahora mismo el equipo está en un buen momento.

¿Le ha tocado ser un poco ese jugador veterano que lidere en un vestuario joven?

Sí, somos tres o cuatro más mayorcitos que estamos intentando poner nuestro granito de arena. Es una situación muy complicada, también con mucha gente joven, mucha gente también de la casa, que al final es casi imposible para ellos evadirse de la situación, viven rodeados en su día a día y a veces es complicado, cuando las cosas no salen bien, no tener tus momentos de desconectar de lo que es en este caso el Zaragoza.

¿Es lo más complicado en clubes con una gran masa social? Ya lo ha vivido en el Dépor o en el Sporting.

Está claro, para lo bueno y para lo malo, esto son los clubes grandes. Tienes que saber llevarlo. Cuando eres joven es más complicado. Pero también hay que verlo en el lado positivo. Llevábamos dos o tres meses sin ganar en casa, e hicimos un buen partido con el Almería, y la gente estaba volcada con nosotros. Tenemos que intentar llevarlo con naturalidad. Es la manera de estar al 100%.