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El Dépor presenta su camiseta retro inspirada en la temporada 87-88

La utilizará en la jornada 35 ante el Huesca

Loureiro, Barcia y Escudero presentan la camiseta retro del Dépor

Loureiro, Barcia y Escudero presentan la camiseta retro del Dépor / RCD

Xane Silveira

Xane Silveira

El Deportivo ha presentado su quinta camiseta para este curso. Una elástica retro para la jornada organizada por LaLiga que está inspirada en la que utilizó el club a finales de los años 80, totalmente blanca, con finas rayas azules, cuello en pico y alto. La competición lanzó una iniciativa que juntará a todos los clubes de Primera y Segunda, excepto cuatro, en una fecha en la que también se utilizarán marcadores con estilo clásico y un balón inspirado en los 90.

"La camiseta de la jornada retro del RC Deportivo recupera uno de los diseños más representativos de finales de los años 80", expresa el Deportivo a través de un comunicado en el que justifica que durante esa década se consolidó "la estética de franjas azules y blancas estrechas, recuperadas tras la temporada del descenso a Tercera, y aparecieron las primeras marcas de ropa que vistieron al equipo, como Austral, Gilcor o Rafrey".

El Deportivo, en la 89-90

El Deportivo, en la 89-90 / APD

En este caso, el diseño se inspira en una pieza de la temporada 1987-88 "coincidiendo con la firma de un nuevo patrocinador técnico (Rafrey) y con una campaña clave en la que el RC Deportivo logró la permanencia para evitar el descenso a Segunda B gracias al gol de Vicente Celeiro, en la última jornada, frente al Racing de Santander". Este diseño se empezó a utilizar en la temporada 87/88 y continuó hasta la 90/91; en la segunda vuelta, el diseño varió, perdiendo las franjas.

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La camiseta ya está a la venta en la tienda del club. De momento, con un stock limitado que, indica el club, ampliarán a partir de la próxima semana.

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