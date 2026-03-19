El Dépor presenta su camiseta retro inspirada en la temporada 87-88

El Deportivo ha presentado su quinta camiseta para este curso. Una elástica retro para la jornada organizada por LaLiga que está inspirada en la que utilizó el club a finales de los años 80, totalmente blanca, con finas rayas azules, cuello en pico y alto. La competición lanzó una iniciativa que juntará a todos los clubes de Primera y Segunda, excepto cuatro, en una fecha en la que también se utilizarán marcadores con estilo clásico y un balón inspirado en los 90.

"La camiseta de la jornada retro del RC Deportivo recupera uno de los diseños más representativos de finales de los años 80", expresa el Deportivo a través de un comunicado en el que justifica que durante esa década se consolidó "la estética de franjas azules y blancas estrechas, recuperadas tras la temporada del descenso a Tercera, y aparecieron las primeras marcas de ropa que vistieron al equipo, como Austral, Gilcor o Rafrey".

El Deportivo, en la 89-90 / APD

En este caso, el diseño se inspira en una pieza de la temporada 1987-88 "coincidiendo con la firma de un nuevo patrocinador técnico (Rafrey) y con una campaña clave en la que el RC Deportivo logró la permanencia para evitar el descenso a Segunda B gracias al gol de Vicente Celeiro, en la última jornada, frente al Racing de Santander". Este diseño se empezó a utilizar en la temporada 87/88 y continuó hasta la 90/91; en la segunda vuelta, el diseño varió, perdiendo las franjas.

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La camiseta ya está a la venta en la tienda del club. De momento, con un stock limitado que, indica el club, ampliarán a partir de la próxima semana.