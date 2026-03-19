Lucas Noubi: "Quiero marcar en una de las 12 finales que nos quedan y dedicárselo a mi madre"

Lucas Noubi (Mouscron, 2005) se ha asentado en la zaga del Deportivo tras una rápida adaptación impulsada por su facilidad con los idiomas. Ya habla castellano con naturalidad, y disfruta estudiando en su tiempo libre. Aunque nació en la frontera con Francia, se mudó muy joven y se crio entre Bruselas y Lieja, donde continuó su educación y su formación futbolística; con apenas ochos años vivió la pérdida de su madre, a la que siempre lleva presente y ansía poder dedicarle su primer gol con el conjunto coruñés. Uno que sirva para ayudar en la pelea por el ascenso, su gran "objetivo" a corto plazo en un futuro en el que sueño con ganar trofeos. El primero, vestido de blanquiazul.

El Dépor es segundo ahora mismo. Con 12 jornadas por delante, ¿se puede hablar de ascenso directo? ¿O hay que ir partido a partido?

Para mí son 12 partidos y 12 finales. Vamos partido a partido. Necesitamos a todo el mundo. Si vamos con todos vamos a tener el objetivo al final.

En Abegondo los aficionados han colocado una pancarta en apoyo. ¿Llena el corazón antes de arrancar la semana?

Sí, claro. Cuando tienes a los aficionados del Dépor... es increíble jugar con ellos.

De 12 partidos, siete serán en casa. ¿La clave pasa por Riazor? ¿Qué crees que le ha pasado al equipo que suma más fuera que en casa?

Es una ventaja jugar más en casa. Sabemos que con los aficionados es como jugar con 12 contra 11. La clave pasa por ser constantes e ir partido a partido. ¿Por qué ganamos más fuera? Es como los partidos van. Tenemos que crecer más y seguir así para llegar a nuestro objetivo.

El equipo está sacando muchos partidos en el final. ¿Esa mentalidad es un punto fuerte?

La Liga es muy dura. Cada equipo con el que jugamos es un partido muy difícil. Ganar así significa que estamos creyendo hasta el final. Creo que juntos somos muy fuertes, a nivel de cabeza también.

En Ceuta volvió a jugar. Llevaba un par de semanas fuera. ¿Cómo se sintió? ¿Comprendió que después de la Real Sociedad B se cayese del once?

En Ceuta todo el banquillo estaba listo para jugar. Me encantó hacerlo allí. Es una decisión del míster, yo la respeto. Mi tarea es jugar.

Da la sensación de que Hidalgo no se casa con nadie. ¿Sirve para apretar más día a día?

Sí, significa que todo el mundo puede jugar. Es una buena señal para una plantilla. Tenemos un equipo con mucha calidad. Si el míster tiene dificultades para hacer el once, significa mucho de la plantilla que tenemos.

Xane Silveira

Sus primeros meses en el Deportivo

En enero Hidalgo apostó decididamente por usted en el eje de la defensa. ¿Qué supuso?

Otra vez es una decisión del míster. Yo me siento más cómodo de central, pero puedo ayudar como lateral. En enero ha venido Alti y creo que nos ha ayudado también. Me siento más cómodo de central, pero el míster toma decisiones y yo estoy alegre de jugar donde va a ponerme.

¿Cómo fueron sus primeros meses a nivel de adaptación?

El equipo me recibió muy bien. Mi adaptación fue muy fácil porque la plantilla es buena, los chicos son muy amables. Y la ciudad, para adaptarme, también.

Antes de firmar había venido a A Coruña. ¿Era lo que esperaba?

He firmado aquí porque el proyecto, para mí, para el futuro del club, está en el mismo camino. Estoy muy contento de cómo van las cosas y miro hacia adelante.

¿Con qué se convence a Lucas Noubi cuando había otros equipos detrás?

El proyecto tiene muchas ambiciones. Yo tengo mucha ambición también para el futuro. Creo que en esto vamos juntos.

A nivel anímico y mental, ¿cómo lo llevó?

Al principio, cuando llegué, no jugué mucho, pero sabía que venía de una temporada difícil, la más complicada que he tenido en mi pequeña carrera. Yo soy trabajador, he seguido trabajando. Al final, siempre vas a tener una oportunidad de mostrarte. La he tenido y estoy contento.

En Lieja, cuando estuvo sin jugar, ¿le cambió la forma en la que veía el fútbol?

Viviendo eso [un año apartado en el filial por no renovar] he entendido lo que no quiero vivir otra vez, estar fuera del campo, con una plantilla de filial. Cuando has tocado el primer equipo, bajar otra vez es muy complicado a nivel mental. Creo que he crecido en mentalidad. Estoy preparado para el futuro e ir cada día con todo. En ese aspecto, creo que ese año me ha dado mucho.

¿Se apoyó en alguien en ese tiempo?

En mi padre. Hablo mucho con él. Y en los amigos que tengo en Lieja. Lo llevamos todos juntos, además estaba en una plantilla joven. Era fácil estar.

Xane Silveira

El Elche intentó firmar a Lucas Noubi en enero

Tiene contrato hasta 2029. ¿Hemos visto la mejor versión suya? ¿En qué puede mejorar?

No, siempre tienes espacio para mejorar. Estoy seguro de que no he llegado a mi mejor nivel, ni a mi mejor versión. Puedo mejorar un poco de todo. Con el balón, estar más calmado. Tener más liderazgo. Quiero estar en mi mejor versión.

En enero el Elche realizó una importante oferta por usted. ¿Cómo se enteró? ¿Qué le transmitió el Deportivo en ese momento? ¿Por qué decidió quedarse?

No, la verdad es que yo no lo sabía, lo vi en las redes sociales. La verdad, al final estoy muy contento aquí.

¿Qué le da el Dépor y A Coruña como lugar para seguir creciendo por encima de ofertas que quizá sean más importantes?

Yo creo que el Deportivo es el lugar más cómodo para mí para crecer como jugador y como persona.

Llevando tan poco tiempo aquí, ¿le sorprendió?

Como te he dicho, lo vi en redes sociales. Un poco sorprendido, pero al final el fútbol va muy rápido. Tienes un par de partidos buenos y la gente lo ve. Es una cosa buena para mí.

El objetivo es ascender. ¿Qué sensaciones le transmite el proyecto del club?

Yo quiero ascender. Está en mi cabeza. Sé que si ascendemos, la ciudad va a estar loca. Yo voy a estar loco también. Quiero ver al Deportivo en Primera, donde este club necesita estar.

Este es un club con exigencia, hay presión por ascender, ¿cómo la maneja?

Yo venía de un club con mucha presión. El Standard de Lieja tiene el mismo nivel de aficionados. La gente en Bélgica te empuja para todo. Cuando no están contentos contigo, te lo hacen sentir. Creo que estoy acostumbrado a esa presión, no la siento en el campo. Me concentro en las cosas que tengo que hacer.

Habla bien de su mentalidad, siendo una persona tan joven. ¿Le influye lo que desde fuera se diga?

Saber lo que la gente de fuera dice no es tan importante. Cuando es tu mejor día es fácil, pero cuando tienes un día un poco bajo la gente cambia de opinión. Mañana puedes ser el mejor jugador de la liga y el día después el peor. Creo que la mejor cosa es no mirar eso en las redes sociales y la prensa. Solo tienes que rodearte de las personas en las que confías y hablar con ellas.

Xane Silveira

El Lucas Noubi más personal

¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol?

Empecé en Mouscron jugando como delantero. Hasta mis 9 años, en la sub10. Necesitaba tomar una decisión. Nací en Mouscron, viví hasta los siete años, pero después me mudé a Bruselas. El camino entre ambas ciudades es de dos horas y media. Para un niño como era yo, y para mi padre, era muy difícil hacer ese camino todos los días. Necesitaba tomar una decisión, y cambiamos de club. El último torneo que jugué fue en Lieja. Llegamos a la final, y marqué tres goles. Después de eso me firmó el Standard. Hasta los 13 años seguí jugando ahí, pero después me cambiaron, primero a lateral, y después a central.

¿A quién le debe su posición de zaguero?

Ludovico, se llamaba. Me dijo que tenía dificultades para girarme como punta, que me ayudaría ser lateral, y después me pondría de nuevo de delantero. Al final me quedé como defensa. Hoy en día estoy contento por la decisión.

¿Entendió aquella decisión de pequeño?

A mí lo que me daba más alegrías era marcar goles. Hasta hoy en día también es marcar. Aunque estoy muy contento con las cosas que me ha dado jugar como central.

De momento no ha podido estrenarse con el Deportivo.

Quiero marcar en alguna de las 12 finales que nos quedan. Quiero marcar al menos un gol que nos ayude.

¿Tiene la celebración pensada?

Tengo el 51, pero no. [hace el gesto de 5 y 1 con las manos].

¿Qué es el 51?

Por mi madre.

¿Se puede preguntar el motivo?

No sé cómo decirlo en español, pero ella murió a la edad de 51. Es para ella. Quiero darle las gracias porque creo que ella es mi fuerza.

¿Fue difícil para usted llevar esa situación?

Sí, yo tenía ocho años. Estaba en la escuela cuando ella venía a recogerme y su corazón se paró. Por eso nos mudamos a Bruselas. Ahora es una de mis fuerzas. Siempre, antes de un partido, rezo.

Le sucedió muy joven. ¿Cómo lo afrontó?

Viví dos años en Bruselas jugando para el Lieja. Tenía tres amigos que vivían allí, para los padres era fácil, cada día iba uno con los niños. Creo que a nivel de cabeza soy muy fuerte. Soy un chico calmado, no hablo mucho, no vas a verme hacer cosas graciosas. Es mi personalidad.

Xane Silveira

Los sueños por cumplir de Lucas Noubi

Antes me hablaba de la selección. ¿Es un sueño que guarda para el futuro?

De momento no miro hacia ahí. Sé que tengo etapas antes de llegar a eso. Pero sí, claro, es un objetivo para todos los jugadores. Llegar a la selección, jugar para tu país. Es un orgullo para tu familia, y para ti también. En un futuro sí, pero de momento mi objetivo es ascender con el Deportivo, hacer a la gente coruñesa feliz.

¿Tiene alguno más? Ahora estamos en época de Champions.

Sí, quiero jugar la Champions, una Copa del Mundo... y ganar un trofeo con los clubes en los que vaya a jugar en mi carrera. Espero que el primero vaya a ser aquí, en el Deportivo.

Cuando era pequeño, ¿en qué jugador se inspiró?

En Cristiano Ronaldo. Para mí, por su mentalidad, su manera de ir a por más y más. Me gusta mucho su disciplina, su manera de trabajar. Él cuida todos los detalles.

¿Y Vincent Kompany?

Sí, sí, muy buen jugador. Creo que es el mejor central que Bélgica ha tenido. Los había muy buenos, pero Kompany es el mejor.