Segunda División
Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor defiende plaza
El equipo coruñés iguala en puntos con el Almería, que da el pistoletazo de salida
Jornada 31 de LaLiga Hypermotion
La Segunda División entra en su jornada 31 con varios partidos decisivos en la zona alta y baja de la clasificación. El Deportivo, segundo en Liga, buscará el sábado ante el Real Zaragoza sostener su puesto de ascenso directo, aunque son varios los candidatos a destronar al cuadro dirigido por Antonio Hidalgo. El Almería, con el que los blanquiazules empatan a 52 puntos, aunque con el golaverage particular favorable a los coruñeses, arranca el viernes ante el Huesca.
El fútbol no para en una Segunda División que se acerca a su final. Quedan doce jornadas para el cierre, y el Dépor tiene todo al alcance de su mano. En una semana de reencuentros en Riazor, con una previa inmejorable y recibimiento al equipo antes de arrancar, el objetivo blanquiazul pasa por seguir ganando y hacerse fuerte en la segunda plaza. Por encima, el Racing de Santander disparado con 59 puntos, siete más que sus dos inmediatos perseguidores. El líder jugará este sábado a las 16.15 ante el Albacete.
Los partidos de los rivales directos del Deportivo
El Almería será el primero en jugar. El conjunto indálico se enfrenta este viernes a las 20.30 ante el Huesca. De puntuar, dormirá segundo a la espera de lo que haga el Dépor ante el Real Zaragoza en Riazor. El equipo dirigido por Rubi llega a la cita tras cinco victorias, un empate, y una derrota, esta última ante los maños.
El Málaga acabará su partido con tiempo para ver qué hace el Deportivo. Los boquerones visitan al Cádiz de Sergio González, quien se estrenó con victoria ante el Mirandés en su regreso a la Tacita de plata. Los de la Rosaleda están a un punto del Dépor y llevan muchas semanas a un gran nivel, acercándose y convirtiéndose en uno más en la pelea por el ascenso directo.
El Castellón, que suma tres derrotas consecutivas y cuatro semanas sin ganar, regresan a casa ante la Cultural Leonesa de Rubén de la Barrera. El coruñés todavía no ha podido ganar y los culturalistas están cada vez más lejos de la permanencia. Actualmente, siete puntos les separa de la salvación.
La UD Las Palmas, que cayó la jornada pasada ante el Albacete tras ver cómo le remontaban en el tiempo de descuento, jugará el domingo ante el Real Sporting, otro de los candidatos a alcanzar el play off de ascenso, y con otro exdeportivista en el banquillo, Borja Jiménez, buscando hacer un favor al club coruñés.
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